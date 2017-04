Filmes agitam o feriado de Páscoa no Discovery Kids

Na tela do canal Discovery Kids , o feriado de Páscoa chega acompanhado de sete longas-metragens para divertir a família toda. O Especial de Páscoa vai ao ar diariamente, entre os dias 14, 15 e 16 de abril, a partir das 12h50.



Os três filmes da sequência Shrek inauguram o especial. Os longas-metragens da DreamWorks serão exibidos consecutivamente, em ordem de lançamento, a partir das 12h50. Na franquia, paródias inspiradas nos tradicionais contos de fada criam situações hilárias protagonizadas pelo ogro e seus amigos saídos das histórias infantis.



Shrek vivia a sina do ogro, ser solitário e temido por todos, até que a princesa Fiona, o Burro e o Gato de Botas entraram em sua vida. De repente, esse grandalhão verde e desajeitado passa a viver longe do pântano, se apaixona, casa, tem filhos e – quem diria? – precisa lidar com as questões próprias da realeza.



Dois filmes de Equestria Girls fazem a programação especial no sábado, 15. Nos longas-metragens da sequência, a magia das personagens de My little Pony assume a forma de adolescentes humanas que estudam juntas. O primeiro dos filmes é My little Pony: Equestria Girls e conta a história de como os pôneis vieram parar no mundo dos humanos. A coroa da princesa Twilight Sparkle é roubada por Sunset Shimmer, que desaparece em um espelho que a leva para o mundo humano. A coroa mantém a harmonia do reino e, sem ela, Equestria corre perigo! Enquanto procuram a coroa através do espelho, Twilight e Spike descobrem um novo mundo onde a pônei é uma adolescente humana e o pequeno dragão é um cão falante. Juntos, eles farão novos amigos e descobrirão as novidades de uma realidade que é tão fascinante quanto desafiadora.



Em seguida, vai ao ar My little Pony: Equestria Girls - Rainbow Rocks . A escola Canterlot High está em polvorosa para um show musical com as bandas de alunos. Rainbow Dash, Applejack, Pinkie Pie, Rarity e Fluttershy vão se apresentar como “As Rainbooms”. Mas um novo grupo de garotas, "As Dazzlings” decide transformar o festival em uma batalha de bandas que coloca em jogo o destino da Canterlot High – e só pode ser vencida se Twilight Sparkle recorrer à magia de Equestria.



O último dia do especial é estrelado por Alvin, o esquilo mais destemido do mundo: Alvin e os Esquilos encontram Frankstein vai ao ar às 12h50, seguido de O homem-lobo e os pestinhas . No primeiro filme, Alvin e seus primos se perdem em um parque temático inspirado nos filmes de Hollywood. Depois de acidentalmente trancados para dentro do parque, eles vão até a atração com um castelo e têm uma surpresa: o verdadeiro Dr. Victor Frankenstein está prestes a dar a vida a um novo monstro, que recebe a missão de perseguir os esquilos. Nessa aventura cheia de ação e suspense, os esquilos descobrem que podem existir monstros de bom coração.



Depois, em O homem-lobo e os pestinhas , Alvin vem tendo pesadelos com uma criatura feroz e passa a ter certeza de que o seu novo vizinho, o Sr Talbot, esconde um horripilante segredo: ele é um lobisomem. Enquanto isso, a escola se mobiliza para a encenação da peça teatral “O Médico e o Monstro”. Com a ajuda de Simon, Alvin procura evidências que comprovem a existência de lobisomens. Enquanto ensaia para o papel na peça, Theodore é mordido por um cão e seu comportamento muda radicalmente. Será que Theodore vai se transformar na prova que Alvin tanto queria?