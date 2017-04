History estreia a nova temporada de Sozinhos

A audaciosa série de sobrevivência sem roteiro Sozinhos chega com uma nova edição à tela do canal History , a partir do dia 20 de abril, às 22h40.



Nela, um grupo de dez competidores sozinhos na selva luta com uma única missão: permanecer no desafio o maior tempo possível. Nesta nova temporada, a série se passa na América do Sul, na extensa região da Patagônia, na Argentina. Sem equipes de câmeras, sem truques, sem nenhum tipo de ajuda, este grupo de participantes tentará a todo custo obter o premio de 500 mil dólares.



Equipados de maneira limitada, carregando somente o que entra numa mochila e com câmeras próprias para documentar suas viagens, esses valentes homens e mulheres estão completamente separados uns dos outros, em terrenos difíceis e implacáveis. Para sobreviver, deverão encontrar água e comida, construir refúgios e se defender dos predadores. Durante sua experiência, enfrentarão o isolamento extremo, a angústia psicológica e as traiçoeiras condições ambientais à medida que adentram no desconhecido.