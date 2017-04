Nat Geo estreia a série Expedição Oriente com a família Schurmann

Na terça, dia 25 de abril, às 22h30, o canal de televisão por assinatura National Geographic exibe com exclusividade a estreia da série “ Expedição Oriente ”, com a Família Schurmann , uma coprodução original da FOX Networks Group Brasil (FNG) e a Schurmann Filmes.



O lançamento da produção dirigida pelo cineasta David Schurmann será marcado pela realização de uma exposição no Shopping JK Iguatemi, na capital paulista, entre os dias 19 e 23 de abril, além de um evento especial focado em Sustentabilidade, que inclui a corrida NAT GEO RUN , organizada pela empresa esportiva Ford Sports, uma exposição temática e a presença de Vilfredo e Heloisa Schurmann, na manhã de 23 de abril, no Jardim Botânico da cidade de São Paulo.



“ Embarcamos numa expedição fantástica com essa incrível família de aventureiros. Tenho certeza de que a audiência do Natgeo vai se sentir viajando com os Schurmann e descobrindo com eles lugares mágicos dessa rota pelo Oriente ”, comenta Zico Goes, Diretor de Conteúdo da FNG. A bordo de seu mais novo veleiro, o Kat, a família atravessa os mares em uma expedição inspirada por uma polêmica teoria: teriam os exploradores chineses sido os primeiros a navegar ao redor do mundo, conhecendo lugares como Caribe, América do Sul e Antártica, décadas antes dos europeus até mesmo antes de Colombo? A série busca investigar as evidências desta teoria ao refazer as supostas rotas dos navegadores chineses do século XV e ainda traz entrevistas reveladoras sobre o assunto.



A ideia da Expedição Oriente surgiu após o estudo da história do navegador português Fernão de Magalhães, conhecido por idealizar, no século XVI, a primeira viagem ao redor do globo, que afirmava ter dados sobre diferentes rotas marítimas que não constavam nos documentos oficiais da época. Para tentar desvendar este mistério, a Família Schurmann viajou por mais de 2 anos. Foram 812 dias no mar e quase 50 escalas feitas até o retorno ao ponto de partida: Itajaí, Santa Catarina. Ao todo, o veleiro Kat navegou cerca de 50 mil quilômetros, passando pelos quatro oceanos.



“ A série traz uma história incrível e cativante, imagens lindíssimas que já são tradição da Família Schurmann, momentos emocionantes, aventura, mistério, cultura, diversão e entretenimento. Foi uma oportunidade de conferir de perto a diversidade cultural, religiosa, ambiental, comportamental etc. Somos muitos no planeta e temos muitas diferenças, experimentar e respeitar essas diferenças é gratificante. E mais gratificante ainda é poder compartilhar isso com o público ”, comenta David Schurmann, Diretor da série.