SKY faz promoção exclusiva com canal Premiere para clientes SKY Pré-Pago

Entre os dias 14 e 30 de abril, os clientes SKY Pré-Pago vão poder aproveitar a maior cobertura dos principais Estaduais do País, além de jogos da Primeira Liga. Quem realizar a recarga do Paulista ou Carioca no Premiere irá ganhar todos os demais campeonatos exibidos pelo canal durante o período.



Com a recarga de sete dias do canal, no valor de R$29,90, será possível acompanhar as fases decisivas dos torneios Carioca, Paulista, Mineiro, Gaúcho, Catarinense, Baiano, Pernambucano, Goiano e Primeira Liga. Durante o período de vigência de recarga do Premiere, o cliente precisa estar com uma recarga básica ativa.