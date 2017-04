TV Aparecida estreia a novela "A Padroeira" na próxima segunda

A TV Aparecida estreia na próxima segunda-feira, dia 17 de abril, a novela " A Padroeira ". Os capítulos serão exibidos de segunda a sábado, em dois horários, às 19h (capítulo inédito) e 22h30 (reprise).



A produção foi exibida inicialmente nos anos de 2001 e 2002 pela TV Globo . A emissora cedeu gratuitamente os direitos de exibição para o canal católico para celebrar os 300 anos de aniversário de encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida.



A trama se passa em 1717, na vila de Guaratinguetá-SP e conta a história do amor impossível de Valentim (Luigi Baricelli) e da fidalga Cecília (Deborah Seco).



O encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida por três pescadores no rio Paraíba do Sul, seus primeiros milagres e o esforço de Atanásio Pedroso (Jackson Antunes) para a construção da primeira capela dedicada à santa servem de pano de fundo para a luta de Valentim (Luigi Baricelli) por Cecília e para encontrar o mapa das minas de ouro originalmente descobertas pelo pai.



Valentim foi criado pelo tio, o poeta Manoel (Otávio Augusto), pois seu pai, ao se negar a revelar para Portugal a localização das minas, foi considerado traidor da coroa e encarcerado em Lisboa. A mãe de Valentim foi para Portugal e o deixou com o tio poeta. Valentim treinou-se nas artes da guerra e das armas, única alternativa encontrada por ele para não cair na miséria.