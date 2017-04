Você está lendo um tópico

Celular de Isabelle Drummond entra em cena de “Novo Mundo”, em 1821

fadaco em Ontem, 18:27









Mauricio Stycer





https://tv.uol/15vMR



http://mais.uol.com.br/static/uolplayer/index.html?mediaId=16188475



https://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/201...vo-mundo-em-1821/ Celular de Isabelle Drummond entra em cena de “Novo Mundo”, em 1821Mauricio Stycer











Sat01 em Ontem, 19:14







Será que também vão massacrar a Globo como fizeram na época da novela da Record? Como diz o ditado: "Pau que bate em Chico, bate em Francisco."





CRISPIM em Ontem, 21:04







Falha grave isso e o artista fica desfocado das gravações ao se entreter com um objeto pessoal, não pertencente ao script da gravação.





Abs.





Paulo.es em Ontem, 21:42







Nem dá pra entender. Uma atriz em plena gravação da novela navegando num celular?

Chama mais atenção o comportamento da atriz do que o celular na cena em si.

Talvez até tenha sido proposital pra chamar atenção dela

















