Globo Repórter percorre caminhos sagrados no Líbano

Nessa Sexta-Feira Santa , dia 14 de abril, data religiosa cristã que relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo, a repórter Bette Lucchese visita os Caminhos Sagrados do Líbano com a equipe do ‘ Globo Repórter ’. Eles percorrem parte da Galileia, onde estão algumas das mais antigas cidades do mundo para mostrar o lugar onde Jesus Cristo passou a maior parte da vida. Uma terra de milagres e mistérios, que guardam milênios de história.



Entre os lugares visitados pela equipe estão uma floresta de oliveiras e cedros gigantes, que estão entre as árvores mais antigas do mundo; o Vale do Kadisha, o vale santo, onde muitos cristãos se refugiaram durante as perseguições; o Vale do Beckaa, um dos lugares mais encantadores do país, onde há plantações de trigo e uvas; Sidon, a cidade das civilizações e da história de sete mil anos; e Caná da Galileia, lugar onde Jesus Cristo teria feito seu primeiro milagre, transformando água em vinho, até hoje muito visitado.



Para Bette, a viagem foi emocionante, um grande aprendizado. Ela elege a visita ao Vale do Kannoubine como a parte mais encantadora do passeio, onde encarou uma trilha de uma hora para tentar encontrar um dos últimos quatro eremitas do mundo. “ Só no Líbano existem eremitas que vivem como os antigos padres do deserto: fazem apenas uma refeição por dia, não comem carne, dedicam 14 horas por dia às orações. São religiosos que preferiram o recolhimento, o isolamento ”, conta a repórter.



A equipe percorreu a trilha cheia de incertezas: não havia um endereço e não era possível agendar uma entrevista. Eles arriscaram. E não se arrependeram. “ Encaramos a trilha. Passamos por um penhasco com uma vista alucinante, daquelas que tiram o fôlego, sem exagero. O silêncio do lugar comove e nos convida a fazer orações ”, conta a repórter. “ E o que seria de nós, jornalistas, se não fosse a tal da sorte. Tivemos o privilégio de encontrar um dos eremitas, o Padre Dario ”, conta Bette.



A repórter encontrou o padre colombiano do lado de fora da gruta, conversando com os visitantes. O que não é comum, ele assume. “ Normalmente não converso com ninguém. Vivo em silêncio. Mas quando estou no pátio e me encontram aqui, respondo ao que me perguntam ”, conta o eremita que vive na região há quase 20 anos. Bette ainda teve a oportunidade de conhecer o aposento do padre, em uma gruta, um lugar pequeno e escuro. “ Lá tudo é muito mais simples e difícil do que parece ”, revela Bette. Nesse eremitério há duas capelas e numa delas as pessoas deixam pedidos. Padre Dario deixa uma mensagem para o público que o assiste: “ Que vivam uma vida ordinária de forma extraordinária ”.