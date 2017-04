Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Aécio recebia mesada de R$ 1 mi e R$ 2 mi, afirma delator

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 34 visitas.





Rafa! em Ontem, 23:17



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1693 | São Paulo - SP



Aécio recebia mesada de R$ 1 mi e R$ 2 mi, afirma delator



Marcelo Odebrecht e outro executivo da empresa contaram que o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, recebeu “vantagens indevidas” em troca de apoio a interesses da empreiteira, sobretudo no caso dos projetos das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Segundo o colaborador Henrique Valladares, Aécio, identificado como “Mineirinho”, recebia mesadas que variavam de 1 milhão de reais a 2 milhões de reais.







O teor de outro inquérito envolvendo o senador tucano revela que, em seus acordos de colaboração, Marcelo Odebrecht e Benedicto Júnior apresentaram provas documentais de que, em 2014, efetuaram o pagamento de “vantagens indevidas” em benefício do senador Aécio Neves e de seus aliados políticos. O relato foi confirmado pelo principal executivo da empreiteira em Minas Gerais.



Alvo de cinco inquéritos, Aécio Neves também foi citado por dois delatores, que disseram que a Odebrecht pagou, a pedido do senador, “vantagens indevidas” travestidas de doações eleitorais à campanha ao governo de Minas Gerais do tucano Antonio Anastasia, hoje senador. Um dos repasses foi de cerca de 5,5 milhões de reais. Houve apresentação de prova documental, segundo o Ministério Público.



Confira nota de posicionamento enviada pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG):



“Considero importante o fim do sigilo sobre o conteúdo das delações, iniciativa solicitada por mim ao ministro Edson Fachin na semana passada, e considero que assim será possível desmascarar as mentiras e demonstrar a absoluta correção de minha conduta.”



Confira as acusações feitas pelos delatores nos inquéritos abertos pelo STF e clique em leia mais para saber o que pesa cada um (a lista está sendo atualizada):



GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DE SÃO PAULO (PSDB) – governador usava cunhado para receber propina (leia mais)



AÉCIO NEVES, SENADOR (PSDB-MG) – senador teria recebido mesada de até 2 milhões de reais (leia mais)



DILMA ROUSSEFF, EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA (PT) – ex-presidente teria recebido 150 milhões para campanhas (leia mais)



ROMERO JUCÁ, SENADOR (PMDB-RR) – senador recebeu propina para defender interesses da Odebrecht (leia mais)



RENAN CALHEIROS, SENADOR (PMDB-AL) – com Jucá, recebeu R$ 5 milhões para aprovar MP (leia mais)



EDISON LOBÃO, SENADOR (PMDB-MA) – senador levou R$ 5,5 milhões de reais da empreiteira (leia mais)



FERNANDO COLLOR, SENADOR (PTC-AL) – recebeu 800 mil reais na campanha eleitoral de 2010 (leia mais)



LINDBERGH FARIAS, SENADOR (PT-RJ) – recebeu 4,5 milhões de reais em propinas nas eleições de 2008 e 2010 (leia mais)



CIRO NOGUEIRA, SENADOR (PP-PI) – recebeu 1,6 milhão de reais nas eleições de 2010 e 2014 (leia mais)



EDUARDO CUNHA, EX-DEPUTADO (PMDB-RJ) – ex-deputado teria arquitetado plano para sepultar a Lava Jato (leia mais)



BLAIRO MAGGI, MINISTRO DA AGRICULTURA (PP-MT) – ministro recebeu R$ 12 mi para ajudar a liberar crédito da empresa (leia mais)



VICENTE CÂNDIDO, DEPUTADO (PT-SP) – deputado federal recebeu 50 mil reais para viabilizar Itaquerão (leia mais)



JORGE PICCIANI, DEPUTADO ESTADUAL (PMDB-RJ) – recebeu caixa dois da Odebrecht nos anos de 2010 e 2012 (leia mais)



PAULO HARTUNG, GOVERNADOR DO ESPÍRITO SANTO (PMDB) – recebeu 1 milhão de reais nas eleições de 2010 e 2012 (leia mais)



HÉLDER BARBALHO, MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (PMDB-PA) – recebeu 1,5 milhão de reais em três parcelas (leia mais)



RICARDO FERRAÇO, SENADOR (PSDB-ES) – executivos dizem que repassaram a ele 400.000 reais via caixa dois (leia mais)



ALDEMIR BENDINE, EX-PRESIDENTE DA PETROBRAS – ex-presidente do BB e da Petrobras, recebeu dinheiro para ajudar a Odebrecht (leia mais)



ALFREDO NASCIMENTO, DEPUTADO (PR-AM) – ex-ministro de Lula e Dilma, recebeu 200 mil reais via caixa 2 (leia mais)



JOÃO BACELAR FILHO, DEPUTADO (PR-BA) – recebeu 250 mil reais da Odebrecht para ajudar em MP (leia mais)



CELSO RUSSOMANNO, DEPUTADO (PRB-SP) – deputado federal recebeu 50 mil reais na campanha de 2010 (leia mais)



ZECA DIRCEU, DEPUTADO (PT-PR) – filho de José Dirceu teria recebido 250 mil reais para campanha (leia mais)



CARLOS ZARATTINI, DEPUTADO (PT-SP) – líder do partido recebeu propina para atuar em favor de MPs (leia mais)



PAULINHO DA FORÇA, DEPUTADO (SD-SP) – presidente da Força Sindical recebeu 200 mil para campanha de 2010 (leia mais)



ANTÔNIO ANASTASIA, SENADOR (PSDB-MG)



MILTON MONTI, DEPUTADO (PR-SP)



ALOYSIO NUNES, SENADOR (PSDB-SP)



ARLINDO CHINAGLIA, DEPUTADO (PT-SP)



ARTHUR MAIA, DEPUTADO (PPS-BA)



BRUNO ARAÚJO, MINISTRO DAS CIDADES (PSDB-PE)



CÂNDIDO VACCAREZZA, DEPUTADO (EX-PT-SP)



GUIDO MANTEGA, EX-MINISTRO DA FAZENDA (PT)



EDUARDO BRAGA, SENADOR (PMDB-AM)



OMAR AZIZ, SENADOR (PSD-AM)



CACÁ LEÃO, DEPUTADO (PP-BA)



CÁSSIO CUNHA LIMA, SENADOR (PSDB-PB)



DALÍRIO BEBER, SENADOR (PSDB-SC)



NAPOLEÃO BERNARDES, PREFEITO DE BLUMENAU (PSDB-SC)



DANIEL VILELA, DEPUTADO (PMDB-GO)



MAGUITO VILELA, EX-GOVERNADOR DE GOIÁS (PMDB)



DANIEL ALMEIDA, DEPUTADO (PCDOB-BA)



DÉCIO LIMA, DEPUTADO (PT-SC)



ANA PAULA LIMA, DEPUTADA ESTADUAL (PT-SC)



ELISEU PADILHA, MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL (PMDB-RS)



MOREIRA FRANCO, SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA (PMDB-RJ)



FÁBIO FARIA, DEPUTADO (PSD-RN)



ROBINSON FARIA, GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO NORTE (PSD)



ROSALBA CIARLINI, PREFEITA DE MOSSORÓ (PP-RN)



FERNANDO BEZERRA, SENADOR (PSB-PE)



GILBERTO KASSAB, MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (PSD-SP)



BETINHO GOMES, DEPUTADO (PSDB-PE)



JOSÉ FELICIANO, ADVOGADO



VADO DA FARMÁCIA, EX-PREFEITO DE CABO DO SANTO AGOSTINHO (PTB-PE)



PAULO ROCHA, SENADOR (PT-PA)



HERÁCLITO FORTES, DEPUTADO (PSB-PI)



HUMBERTO COSTA, SENADOR (PT-PE)



IVO CASSOL, SENADOR (PP-RO)



JOÃO CARLOS RIBEIRO, EX-SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DE RONDÔNIA



JOÃO CARLOS BACELAR, DEPUTADO (PR-BA)



JORGE VIANA, SENADOR (PT-AC)



TIÃO VIANA, GOVERNADOR DO ACRE (PT)



JOSÉ CARLOS ALELUIA, DEPUTADO (DEM-BA)



ZECA DIRCEU, DEPUTADO (PT-PR)



JOSÉ DIRCEU, EX-MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL



ZECA DO PT, DEPUTADO (PT-MS)



JOSÉ REINALDO TAVARES, DEPUTADO (PSB-MA)



ULISSES CÉSAR MARTINS, EX-PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO



RENAN FILHO, GOVERNADOR DO ALAGOAS (PMDB)



JÚLIO LOPES, DEPUTADO (PP-RJ)



JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR, DEPUTADO (PSDB-BA)



KÁTIA ABREU, SENADORA (PMDB-TO)



MOISÉS PINTO GOMES, MARIDO DA SENADORA KÁTIA ABREU



LÍDICE DA MATA, SENADORA (PSB-PE)



MARCO MAIA, DEPUTADO (PT-RS)



HUMBERTO KASPER, EX-PRESIDENTE DA TRENSURB



MARCO PRATES DA CUNHA, EX-PRESIDENTE DA TRENSURB



PAULO BERNARDO, EX-MINISTRO DO PLANEJAMENTO (PT)



MARCOS PEREIRA, MINISTRO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS (PRB-ES)



MARIA DO ROSÁRIO, DEPUTADA (PT-RS)



MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR, DEPUTADO (PP-BA)



VALDEMAR DA COSTA NETO, EX-DEPUTADO (PR-SP)



NELSON PELLEGRINO, DEPUTADO (PT-BA)



ÔNIX LORENZONI , DEPUTADO (DEM-BA)



PAULO HENRIQUE LUSTOSTA, DEPUTADO (PP-CE)



PEDRO PAULO, DEPUTADO (PMDB-RJ)



EDUARDO PAES, EX-PREFEITO DO RIO DE JANEIRO (PMDB)



RICARDO FERRAÇO, SENADOR (PSDB-ES)



RODRIGO MAIA, DEPUTADO (DEM-RJ)



CÉSAR MAIA, EX-PREFEITO DO RIO DE JANEIRO (DEM)



RODRIGO GARCIA, DEPUTADO (DEM-SP)



ROMERO JUCÁ, SENADOR (PMDB-RR)



EUNICIO OLIVEIRA, SENADOR (PMDB-CE)



LÚCIO VIEIRA LIMA, DEPUTADO (PMDB-BA)



RODRIGO JUCÁ, ADVOGADO E FILHO DE ROMERO JUCÁ (PSD-RR)



VALDIR RAUPP, SENADOR (PMDB-RO)



VANDER LOUBET, DEPUTADO (PT-MS)



VANESSA GRAZZIOTIN, SENADORA (PCDOB-AM)



ERON BEZERRA, MARIDO DA SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN



VICENTINHO, DEPUTADO (PT-SP)



VITAL DO RÊGO FILHO, MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)



YEDA CRUSIUS, DEPUTADA (PSDB-RS)



Fora do STF



Dezenas de outros inquéritos foram enviados por Fachin a outros tribunais porque os envolvidos não têm direito a foro no Supremo Tribunal Federal, como os governadores de estado, que têm de ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.



Nesta lista estão, entre outros, os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).



Na lista também está o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que precisam ser julgados na primeira instância, ou seja, pela Justiça Federal de São Paulo.



http://veja.abril.com.br/politica/aecio-recebia...s-afirma-delator/ Marcelo Odebrecht e outro executivo da empresa contaram que o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, recebeu “vantagens indevidas” em troca de apoio a interesses da empreiteira, sobretudo no caso dos projetos das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Segundo o colaborador Henrique Valladares, Aécio, identificado como “Mineirinho”, recebia mesadas que variavam de 1 milhão de reais a 2 milhões de reais.O teor de outro inquérito envolvendo o senador tucano revela que, em seus acordos de colaboração, Marcelo Odebrecht e Benedicto Júnior apresentaram provas documentais de que, em 2014, efetuaram o pagamento de “vantagens indevidas” em benefício do senador Aécio Neves e de seus aliados políticos. O relato foi confirmado pelo principal executivo da empreiteira em Minas Gerais.Alvo de cinco inquéritos, Aécio Neves também foi citado por dois delatores, que disseram que a Odebrecht pagou, a pedido do senador, “vantagens indevidas” travestidas de doações eleitorais à campanha ao governo de Minas Gerais do tucano Antonio Anastasia, hoje senador. Um dos repasses foi de cerca de 5,5 milhões de reais. Houve apresentação de prova documental, segundo o Ministério Público.Confira nota de posicionamento enviada pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG):“Considero importante o fim do sigilo sobre o conteúdo das delações, iniciativa solicitada por mim ao ministro Edson Fachin na semana passada, e considero que assim será possível desmascarar as mentiras e demonstrar a absoluta correção de minha conduta.”Confira as acusações feitas pelos delatores nos inquéritos abertos pelo STF e clique em leia mais para saber o que pesa cada um (a lista está sendo atualizada):GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DE SÃO PAULO (PSDB) – governador usava cunhado para receber propina (leia mais)AÉCIO NEVES, SENADOR (PSDB-MG) – senador teria recebido mesada de até 2 milhões de reais (leia mais)DILMA ROUSSEFF, EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA (PT) – ex-presidente teria recebido 150 milhões para campanhas (leia mais)ROMERO JUCÁ, SENADOR (PMDB-RR) – senador recebeu propina para defender interesses da Odebrecht (leia mais)RENAN CALHEIROS, SENADOR (PMDB-AL) – com Jucá, recebeu R$ 5 milhões para aprovar MP (leia mais)EDISON LOBÃO, SENADOR (PMDB-MA) – senador levou R$ 5,5 milhões de reais da empreiteira (leia mais)FERNANDO COLLOR, SENADOR (PTC-AL) – recebeu 800 mil reais na campanha eleitoral de 2010 (leia mais)LINDBERGH FARIAS, SENADOR (PT-RJ) – recebeu 4,5 milhões de reais em propinas nas eleições de 2008 e 2010 (leia mais)CIRO NOGUEIRA, SENADOR (PP-PI) – recebeu 1,6 milhão de reais nas eleições de 2010 e 2014 (leia mais)EDUARDO CUNHA, EX-DEPUTADO (PMDB-RJ) – ex-deputado teria arquitetado plano para sepultar a Lava Jato (leia mais)BLAIRO MAGGI, MINISTRO DA AGRICULTURA (PP-MT) – ministro recebeu R$ 12 mi para ajudar a liberar crédito da empresa (leia mais)VICENTE CÂNDIDO, DEPUTADO (PT-SP) – deputado federal recebeu 50 mil reais para viabilizar Itaquerão (leia mais)JORGE PICCIANI, DEPUTADO ESTADUAL (PMDB-RJ) – recebeu caixa dois da Odebrecht nos anos de 2010 e 2012 (leia mais)PAULO HARTUNG, GOVERNADOR DO ESPÍRITO SANTO (PMDB) – recebeu 1 milhão de reais nas eleições de 2010 e 2012 (leia mais)HÉLDER BARBALHO, MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (PMDB-PA) – recebeu 1,5 milhão de reais em três parcelas (leia mais)RICARDO FERRAÇO, SENADOR (PSDB-ES) – executivos dizem que repassaram a ele 400.000 reais via caixa dois (leia mais)ALDEMIR BENDINE, EX-PRESIDENTE DA PETROBRAS – ex-presidente do BB e da Petrobras, recebeu dinheiro para ajudar a Odebrecht (leia mais)ALFREDO NASCIMENTO, DEPUTADO (PR-AM) – ex-ministro de Lula e Dilma, recebeu 200 mil reais via caixa 2 (leia mais)JOÃO BACELAR FILHO, DEPUTADO (PR-BA) – recebeu 250 mil reais da Odebrecht para ajudar em MP (leia mais)CELSO RUSSOMANNO, DEPUTADO (PRB-SP) – deputado federal recebeu 50 mil reais na campanha de 2010 (leia mais)ZECA DIRCEU, DEPUTADO (PT-PR) – filho de José Dirceu teria recebido 250 mil reais para campanha (leia mais)CARLOS ZARATTINI, DEPUTADO (PT-SP) – líder do partido recebeu propina para atuar em favor de MPs (leia mais)PAULINHO DA FORÇA, DEPUTADO (SD-SP) – presidente da Força Sindical recebeu 200 mil para campanha de 2010 (leia mais)ANTÔNIO ANASTASIA, SENADOR (PSDB-MG)MILTON MONTI, DEPUTADO (PR-SP)ALOYSIO NUNES, SENADOR (PSDB-SP)ARLINDO CHINAGLIA, DEPUTADO (PT-SP)ARTHUR MAIA, DEPUTADO (PPS-BA)BRUNO ARAÚJO, MINISTRO DAS CIDADES (PSDB-PE)CÂNDIDO VACCAREZZA, DEPUTADO (EX-PT-SP)GUIDO MANTEGA, EX-MINISTRO DA FAZENDA (PT)EDUARDO BRAGA, SENADOR (PMDB-AM)OMAR AZIZ, SENADOR (PSD-AM)CACÁ LEÃO, DEPUTADO (PP-BA)CÁSSIO CUNHA LIMA, SENADOR (PSDB-PB)DALÍRIO BEBER, SENADOR (PSDB-SC)NAPOLEÃO BERNARDES, PREFEITO DE BLUMENAU (PSDB-SC)DANIEL VILELA, DEPUTADO (PMDB-GO)MAGUITO VILELA, EX-GOVERNADOR DE GOIÁS (PMDB)DANIEL ALMEIDA, DEPUTADO (PCDOB-BA)DÉCIO LIMA, DEPUTADO (PT-SC)ANA PAULA LIMA, DEPUTADA ESTADUAL (PT-SC)ELISEU PADILHA, MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL (PMDB-RS)MOREIRA FRANCO, SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA (PMDB-RJ)FÁBIO FARIA, DEPUTADO (PSD-RN)ROBINSON FARIA, GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO NORTE (PSD)ROSALBA CIARLINI, PREFEITA DE MOSSORÓ (PP-RN)FERNANDO BEZERRA, SENADOR (PSB-PE)GILBERTO KASSAB, MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (PSD-SP)BETINHO GOMES, DEPUTADO (PSDB-PE)JOSÉ FELICIANO, ADVOGADOVADO DA FARMÁCIA, EX-PREFEITO DE CABO DO SANTO AGOSTINHO (PTB-PE)PAULO ROCHA, SENADOR (PT-PA)HERÁCLITO FORTES, DEPUTADO (PSB-PI)HUMBERTO COSTA, SENADOR (PT-PE)IVO CASSOL, SENADOR (PP-RO)JOÃO CARLOS RIBEIRO, EX-SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DE RONDÔNIAJOÃO CARLOS BACELAR, DEPUTADO (PR-BA)JORGE VIANA, SENADOR (PT-AC)TIÃO VIANA, GOVERNADOR DO ACRE (PT)JOSÉ CARLOS ALELUIA, DEPUTADO (DEM-BA)ZECA DIRCEU, DEPUTADO (PT-PR)JOSÉ DIRCEU, EX-MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVILZECA DO PT, DEPUTADO (PT-MS)JOSÉ REINALDO TAVARES, DEPUTADO (PSB-MA)ULISSES CÉSAR MARTINS, EX-PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃORENAN FILHO, GOVERNADOR DO ALAGOAS (PMDB)JÚLIO LOPES, DEPUTADO (PP-RJ)JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR, DEPUTADO (PSDB-BA)KÁTIA ABREU, SENADORA (PMDB-TO)MOISÉS PINTO GOMES, MARIDO DA SENADORA KÁTIA ABREULÍDICE DA MATA, SENADORA (PSB-PE)MARCO MAIA, DEPUTADO (PT-RS)HUMBERTO KASPER, EX-PRESIDENTE DA TRENSURBMARCO PRATES DA CUNHA, EX-PRESIDENTE DA TRENSURBPAULO BERNARDO, EX-MINISTRO DO PLANEJAMENTO (PT)MARCOS PEREIRA, MINISTRO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS (PRB-ES)MARIA DO ROSÁRIO, DEPUTADA (PT-RS)MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR, DEPUTADO (PP-BA)VALDEMAR DA COSTA NETO, EX-DEPUTADO (PR-SP)NELSON PELLEGRINO, DEPUTADO (PT-BA)ÔNIX LORENZONI , DEPUTADO (DEM-BA)PAULO HENRIQUE LUSTOSTA, DEPUTADO (PP-CE)PEDRO PAULO, DEPUTADO (PMDB-RJ)EDUARDO PAES, EX-PREFEITO DO RIO DE JANEIRO (PMDB)RICARDO FERRAÇO, SENADOR (PSDB-ES)RODRIGO MAIA, DEPUTADO (DEM-RJ)CÉSAR MAIA, EX-PREFEITO DO RIO DE JANEIRO (DEM)RODRIGO GARCIA, DEPUTADO (DEM-SP)ROMERO JUCÁ, SENADOR (PMDB-RR)EUNICIO OLIVEIRA, SENADOR (PMDB-CE)LÚCIO VIEIRA LIMA, DEPUTADO (PMDB-BA)RODRIGO JUCÁ, ADVOGADO E FILHO DE ROMERO JUCÁ (PSD-RR)VALDIR RAUPP, SENADOR (PMDB-RO)VANDER LOUBET, DEPUTADO (PT-MS)VANESSA GRAZZIOTIN, SENADORA (PCDOB-AM)ERON BEZERRA, MARIDO DA SENADORA VANESSA GRAZZIOTINVICENTINHO, DEPUTADO (PT-SP)VITAL DO RÊGO FILHO, MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)YEDA CRUSIUS, DEPUTADA (PSDB-RS)Fora do STFDezenas de outros inquéritos foram enviados por Fachin a outros tribunais porque os envolvidos não têm direito a foro no Supremo Tribunal Federal, como os governadores de estado, que têm de ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.Nesta lista estão, entre outros, os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).Na lista também está o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que precisam ser julgados na primeira instância, ou seja, pela Justiça Federal de São Paulo.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído