TLC traz nova edição do "Masterchef México"

Na quinta-feira (13), a maior competição culinária do mundo desembarca em terras mexicanas no TLC. A segunda temporada de "Masterchef México" reúne em seu time de jurados os chefs Betty Vázquez, Benito Molina e Adrián Herrera.



No primeiro episódio, trezentos competidores disputam as etapas de seleção preliminares – na primeira delas, serão escolhidos 50 e, na segunda, os 18 melhores cozinheiros amadores do México recebem o avental que garante a participação no programa.



Ao longo dos dezessete episódios, eles se enfrentarão em provas individuais e em grupo – depois de muitas “Caixas Supresa”, de orientações valiosas dos jurados e emoções intensas, o grande vencedor levará o título de "Masterchef México" junto ao prêmio de um milhão de pesos mexicanos.



A 2ª temporada de "Masterchef México" estreia dia 13 de abril, às 21h20 no TLC .