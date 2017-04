Nova série do Animal Planet acompanha resgates voluntários de animais

Eles são uma “liga de heróis” para animais em apuros. Saem em socorro de bichos indefesos e fazem isso com extrema competência, utilizando talentos de uma equipe formada por profissionais de diferentes perfis. Eles são a "Força-Tarefa Animal" e chegam à tela do Animal Planet no sábado (15).



Em seis episódios de uma hora, a série acompanha operações de busca e resgate assumidas pelo grupo Guardians of Rescue, criado e liderado por Rob Misseri. Rob reuniu uma equipe heterogênea de voluntários, formada por gente que ama animais: há ex-policial, carpinteiro, eletricista, ex-militar e até uma investigadora particular. Os guardiões se reúnem em torno de uma causa nobre: apurar denúncias de maus-tratos a animais e resgatar os bichos que são vítimas de negligência e crueldade. Para cumprir a missão, o grupo usa táticas clássicas de investigação – tocaia, disfarces e conversas despretensiosas com vizinhos– além de alta tecnologia com filmagens e drones.



A maioria dos casos envolve cães e gatos, mas há situações em que cavalos e animais exóticos pedem ajuda – e eles não negam, nunca. Junto a Rob estão Dori, Moose, Brian, Face, Marceline, Ms. Elle e Bill. Reunidos há mais de seis anos, eles já são conhecidos na região onde atuam, em Long Island, e recebem centenas de pedidos de ajuda a cada mês. Apoiadores da adoção responsável, os guardiões montaram uma estrutura que cuida, recupera e encaminha os animais resgatados a novas famílias.



Detectar canis ilegais, desmontar rinhas, averiguar denúncias sobre donos negligentes e violentos faz parte do trabalho não remunerado desses heróis que dividem a mesma paixão. "Força-Tarefa Animal" estreia na madrugada de sábado para domingo, dia 15 de abril , à 0h no Animal Planet .