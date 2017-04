"Zorra" volta à Globo neste sábado

Neste sábado (15), mesmo estando difícil competir com a realidade, o "Zorra" volta na missão de tentar. As investidas do humorístico vão apontar para todos os lados onde houver uma piada possível sobre o mundo contemporâneo, dos absurdos da política aos dilemas da maternidade, e até desconstrução de personagens históricos e infantis. Afinal, de um jeito ou de outro, a vida está uma zorra e nada mais zueira do que o mundo atual.



A trupe que interpretará os casos do dia a dia tem 36 atores para compor as cerca de 30 cenas que vão ao ar todos os sábados. No elenco estão Otavio Muller, Dani Calabresa, Rodrigo Santanna, Welder Rodrigues, Nelson Freitas, George Sauma, Luís Miranda, Thalita Carauta, Maria Clara Gueiros, Debora Lamm, Cristiana Pompeo, Érico Bras, Fernando Caruso, Flavia Reis, Magda Gomes, Patricia Pinho, Renata Castro Barbosa, Renata Ricci, Renata Tobelem, Valentina Bandeira, Agildo Ribeiro, Alexandre Regis, Anselmo Vasconcelos, Antonio Fragoso, Antonio Pedro, Augusto Madeira, Bernardo Schlegel, Cândido Damm, Claudio Cinti, Isio Ghelman, José Santa Cruz, Nizo Neto, Paulo Mathias Jr., Roberto Guilherme, Tadeu Melo e Tony Tornado.



A nova temporada de "Zorra" estreia no dia 15 de abril , depois de ‘A Força do Querer’ na Globo .