Oi lança ofertas inéditas em que cliente pode trocar sua franquia de voz por dados no celular

A operadora de multisserviços Oi lançou novas ofertas de telefonia celular nos segmentos pré-pago e controle com uma funcionalidade inédita no mercado. A partir de agora, os clientes dos planos Oi Livre e Oi Mais Controle podem customizar seu pacote, trocando a qualquer momento a franquia de voz por dados e vice-versa, por meio do serviço de autoatendimento Minha Oi, que pode ser acessado pelo aplicativo ou pela web. A nova funcionalidade foi desenvolvida a partir de pesquisas em todas as regiões do país, que indicaram a necessidade dos clientes de terem mais flexibilidade no uso de seus créditos.



“ Para trocar minutos de voz por internet e vice-versa, o cliente precisa apenas de um toque no seu celular e deslizar o dedo de um lado para o outro na tela. Isso é algo que ninguém tinha feito até então no mercado de telecom. Trata-se de uma inovação que mostra como a Oi está comprometida em facilitar a vida do cliente ”, explica Bernardo Winik, diretor de Varejo da Oi. Segundo ele, outras funcionalidades estão disponíveis a partir de agora na Minha Oi, como visão de saldo, possibilidade de efetuar recarga, migrar de plano, disponibilidade do código de barras para pagamento de faturas e consulta de bônus. “ Com isso, o cliente tem mais autonomia, melhor atendimento e não fica mais preso a um pacote ”, lembra o diretor.



Lançadas em comemoração ao Dia das Mães, as novas ofertas que garantem mais autonomia e transparência para o cliente são baseadas em três pilares: liberdade, flexibilidade e digitalização. O objetivo é dar mais comodidade aos usuários. Nas ofertas Oi Livre, o cliente pode acumular os benefícios (voz, dados e SMS) que não foram utilizados quando fizer nova recarga em até 24h após o término da validade de seu pacote. Ainda dentro do conceito de flexibilidade, tanto no pré como no controle, o cliente também tem a opção de usar minutos para falar com qualquer operadora ou ter muito mais minutos para falar com celular e fixo da Oi.