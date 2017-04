Oi reformula planos de telefonia móvel pré-pago e controle

Aplicando técnicas de design thinking para serviços, a operadora de multisserviços Oi direcionou sua estratégia comercial com base em pesquisas qualitativas e etnográficas realizadas para mapear a jornada do cliente e as suas necessidades não atendidas.



A companhia identificou entre os clientes de telefonia móvel a demanda por pacotes de dados maiores, mais minutos para ligar para a Oi ou para outras operadoras, mais tempo para usar seus créditos, mais velocidade de internet e preços competitivos. Desta forma, lançou novas ofertas para seus planos pré-pago e controle.



Oi Livre (pré-pago)



A cada R$10 de crédito, o cliente recebe 500MB, 300 SMS e pode optar entre 150 minutos para falar com qualquer operadora ou por 3000 minutos para falar com celular e fixo da Oi, com validade de 10 dias.



Os clientes que fizerem recarga de R$ 20, por exemplo, recebem proporcionalmente 1GB, 600 SMS e pode optar entre 300 minutos para falar com qualquer operadora ou por 6000 minutos para falar com celular e fixo da Oi, com validade de até 20 dias.



Já nas recargas de R$ 30, o cliente recebe proporcionalmente 1,5GB, 900 SMS e pode optar entre 450 minutos para falar com qualquer operadora ou por 9000 minutos para falar com celular e fixo da Oi, com validade de até 30 dias.



Oi Mais Controle



O Oi Mais Controle oferece flexibilidade através de uma experiência digital que permite que os clientes escolham como usar suas franquias de internet e minutos. A nova oferta do plano garante ainda mais dados com bônus de 1GB/mês, nos três primeiros meses. Além disso, os clientes poderão usufruir também de conteúdo através de aplicativos, como: Oi Toca Aí (música), Oi Cloud (armazenamento) e Oi Gastronomia (receitas e descontos).



Oi Mais Controle Básico



Franquia de 1,5 GB de internet 4G (mais 1 GB de bônus/mês, nos três primeiros meses) para navegar como quiser. Ligações ilimitadas para a Oi em todo o Brasil, mais 15 minutos para ligações locais para outras operadoras. Após o consumo da franquia, o cliente paga apenas R$0,30/minuto as ligação para outras operadoras (local e DDD). O plano também oferece SMS ilimitado para a Oi, 500 SMS para outras operadoras e acesso à rede Oi WiFi. (R$ 39,90/mês).



Oi Mais Controle Intermediário



Franquia de 2 GB de internet 4G (mais 1 GB de bônus/mês, nos três primeiros meses) para navegar como quiser. O cliente ainda pode optar entre 250 minutos de ligação para qualquer operadora do Brasil (local e DDD) ou por ligações ilimitadas para a Oi e fixo em todo o Brasil e mais 25 minutos para ligações locais para outras operadoras. O plano também oferece SMS ilimitado para a Oi, 500 SMS para outras operadoras e acesso à rede Oi WiFi. (R$49,90/mês).



Oi Mais Controle Avançado



Franquia de 2,5 GB de internet 4G (mais 1 GB de bônus/mês, nos três primeiros meses) para navegar como quiser. O cliente ainda pode optar entre 500 minutos de ligação para qualquer operadora do Brasil (local e DDD) ou por ligações ilimitadas para a Oi e fixo em todo o Brasil e mais 50 minutos para ligações locais para outras operadoras. O plano também oferece SMS ilimitado para a Oi, 500 SMS para outras operadoras e acesso à rede Oi WiFi. (R$64,90/mês)