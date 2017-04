Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Dilma e Graça sabiam de propina na Petrobras, diz Marcelo Odebrecht

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 47 visitas.





Larry.Tate em Hoje, 22:08



anos | Out 2007 | Mensagens: 1850 | São Paulo - SP



MARIO CESAR CARVALHO

DE SÃO PAULO



12/04/2017 19h16 - Atualizado às 19h49



O ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht diz em vídeo que integra o seu acordo de delação que a ex-presidente Dilma Rousseff e a ex-presidente da Petrobras Graça Foster sabiam que a empresa pagava propina ao PT e PMDB em contratos da estatal de petróleo.



"Tudo que eu contei para Graça eu contei para ela", afirma Marcelo, referindo-se a Dilma.



Sem mencionar datas de encontros, Marcelo afirma que contou a Graça inicialmente que a empresa pagara propina ao PMDB e ao PT no caso de um contrato de US$ 840 milhões que foi acertado com a diretoria internacional da Petrobras em 2010, controlada por peemedebistas à época.



Ele diz que Márcio Faria, ex-diretor da Odebrecht, fez o acerto com dois líderes do PMDB: o Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Em sua delação, Faria afirma Michel Temer, deputado federal à época, participou da reunião com Cunha e Alves na qual foi acertada a propina. Temer, no entanto, não pode ser processado enquanto estiver no exercício da Presidência, segundo a Procuradoria-Geral da República.



O contrato, assinado no final da gestão de Sérgio Gabrielli, em 2010, era para prestação de serviços ambientais em dez países. Como havia uma desconfiança do PT de que o PMDB levara propina nesse negócio, Graça mandou uma comissão interna da Petrobras investigar o contrato.



A comissão determinou que o valor do contrato fosse reduzido para US$ 480 milhões, o equivalente a 43% do montante original. A Petrobras também mandou o resultado da investigação ao Ministério Público, e um diretor da Odebrecht começou a ser investigado, o que enfureceu Marcelo.



Ele diz que estava em Angola quando recebeu uma ligação de Graça. "Que história é essa do PAC?", ela teria dito, citando a sigla que designa o contrato (PAC SMS). "A gente sabe que teve pagamento para o PMDB".

O então presidente do grupo disse ter procurado Márcio Faria com a seguinte dúvida: "Foi só o PMDB? Porque eu vou ter problema com a Graça".



Segundo Marcelo, Faria respondeu: "O PT sabia e também recebeu". Marcelo afirma que teve uma reunião com Graça no hotel Transamérica, em São Paulo, e disse a ela: "Não vou mentir para você. O PT sabia. Márcio me disse que Vaccari sabia e também recebeu uma parte", citando o então tesoureiro do PT, João Vaccari Neto.



Foi a partir desse episódio, segundo Marcelo, que "começou o meu desgaste com Graça". Houve uma troca de e-mails "pesadíssima" entre os dois, conta Marcelo, e essa correspondência chegou a Dilma. "Eu peguei esses e-mails e mandei para a presidente".



Dilma marcou uma reunião na biblioteca do Palácio do Planalto para resolver o conflito, de acordo com Marcelo. Foi quando ele contou a Dilma o que relatara a Graça. Dilma, segundo Marcelo, estava desconfiada que Michel Temer, seu vice, estivesse envolvido com a propina. "Ela queria saber se Michel estava envolvido" e mandou ele resolver o conflito com Graça.



http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/04/1875...o-odebrecht.shtml O ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht diz em vídeo que integra o seu acordo de delação que a ex-presidente Dilma Rousseff e a ex-presidente da Petrobras Graça Foster sabiam que a empresa pagava propina ao PT e PMDB em contratos da estatal de petróleo."Tudo que eu contei para Graça eu contei para ela", afirma Marcelo, referindo-se a Dilma.Sem mencionar datas de encontros, Marcelo afirma que contou a Graça inicialmente que a empresa pagara propina ao PMDB e ao PT no caso de um contrato de US$ 840 milhões que foi acertado com a diretoria internacional da Petrobras em 2010, controlada por peemedebistas à época.Ele diz que Márcio Faria, ex-diretor da Odebrecht, fez o acerto com dois líderes do PMDB: o Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Em sua delação, Faria afirma Michel Temer, deputado federal à época, participou da reunião com Cunha e Alves na qual foi acertada a propina. Temer, no entanto, não pode ser processado enquanto estiver no exercício da Presidência, segundo a Procuradoria-Geral da República.O contrato, assinado no final da gestão de Sérgio Gabrielli, em 2010, era para prestação de serviços ambientais em dez países. Como havia uma desconfiança do PT de que o PMDB levara propina nesse negócio, Graça mandou uma comissão interna da Petrobras investigar o contrato.A comissão determinou que o valor do contrato fosse reduzido para US$ 480 milhões, o equivalente a 43% do montante original. A Petrobras também mandou o resultado da investigação ao Ministério Público, e um diretor da Odebrecht começou a ser investigado, o que enfureceu Marcelo.Ele diz que estava em Angola quando recebeu uma ligação de Graça. "Que história é essa do PAC?", ela teria dito, citando a sigla que designa o contrato (PAC SMS). "A gente sabe que teve pagamento para o PMDB".O então presidente do grupo disse ter procurado Márcio Faria com a seguinte dúvida: "Foi só o PMDB? Porque eu vou ter problema com a Graça".Segundo Marcelo, Faria respondeu: "O PT sabia e também recebeu". Marcelo afirma que teve uma reunião com Graça no hotel Transamérica, em São Paulo, e disse a ela: "Não vou mentir para você. O PT sabia. Márcio me disse que Vaccari sabia e também recebeu uma parte", citando o então tesoureiro do PT, João Vaccari Neto.Foi a partir desse episódio, segundo Marcelo, que "começou o meu desgaste com Graça". Houve uma troca de e-mails "pesadíssima" entre os dois, conta Marcelo, e essa correspondência chegou a Dilma. "Eu peguei esses e-mails e mandei para a presidente".Dilma marcou uma reunião na biblioteca do Palácio do Planalto para resolver o conflito, de acordo com Marcelo. Foi quando ele contou a Dilma o que relatara a Graça. Dilma, segundo Marcelo, estava desconfiada que Michel Temer, seu vice, estivesse envolvido com a propina. "Ela queria saber se Michel estava envolvido" e mandou ele resolver o conflito com Graça.











Larry.Tate em Hoje, 22:08



anos | Out 2007 | Mensagens: 1850 | São Paulo - SP



Quando é que essas duas criminosas serão presas?





holygod 10 em Hoje, 23:48



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2249 | Contagem - MG



Eu já sabia, só falta prender ou mandar pra Cuba.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído