Smurf_Valente em Hoje, 22:21



anos | Fev 2010 | Mensagens: 291 | Valente - BA



Já está no ar pelo Decoder o Oi Play (precisa de conexão via internet), existem Categorias, "Alugar" e "Coleção Oi", cliquei na "Coleção Oi" achando que era livre para quem tinha assinatura, mas quando escolho um conteúdo e clico para assistir aparece as opções "Próximo e "Assinar" alguém já clicou em Assinar? mesmo na Coleção Oi é preciso pagar pra ver o conteúdo?











wilborRodriguez em 13 Abr 2017 - 0:45



anos | Jan 2014 | Mensagens: 44 | Caldas Novas - GO



Sim! Custa 9,90 para tv alone e pra quem tem combo oi total é livre!

















