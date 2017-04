Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Milhares no 105º aniversário do nascimento do fundador da Coreia do Norte

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 31 visitas.





Ricardo em Hoje, 02:22 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5456 | Pontes e Lacerda-MT



Milhares no 105º aniversário do nascimento do fundador da Coreia do Norte



Fonte:



Milhares de pessoas assinalaram na Coreia do Norte o 105º aniversário de nascimento do fundador do estado, Kim Il Sung.O chamado Dia do Sol foi assinalado como sempre com uma parada militar na principal praça de Pyongyang. O ponto alto da celebração aconteceu junto ao Palácio onde estão os corpos embalsamados do fundador da Coreia do Norte e do filho, o ex-líder Kim Jong II.



O atual líder norte-coreano Kim Jong Un não compareceu ao aniversário do nascimento do avô.



O Dia do Sol distingue-se também por ser um dos poucos dias em que o regime convida representantes de meios de comunicação estrangeiros a estarem no país. Fonte: http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2017-04-11-Mil...a-Coreia-do-Norte Milhares de pessoas assinalaram na Coreia do Norte o 105º aniversário de nascimento do fundador do estado, Kim Il Sung.O chamado Dia do Sol foi assinalado como sempre com uma parada militar na principal praça de Pyongyang. O ponto alto da celebração aconteceu junto ao Palácio onde estão os corpos embalsamados do fundador da Coreia do Norte e do filho, o ex-líder Kim Jong II.O atual líder norte-coreano Kim Jong Un não compareceu ao aniversário do nascimento do avô.O Dia do Sol distingue-se também por ser um dos poucos dias em que o regime convida representantes de meios de comunicação estrangeiros a estarem no país.











Ricardo em Hoje, 02:24 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5456 | Pontes e Lacerda-MT



Na crise da Coreia do Norte, a tensão chega a um novo patamar



Fonte:



A tensão entre os governos dos Estados Unidos e da Coreia do Norte chegou nesta semana a um novo patamar de hostilidades, graças a ações e declarações de Washington e Pyongyang. Conhecido por seu estilo pouco sutil, o presidente dos EUA, Donald Trump, segue tratando do assunto de maneira ousada, instigando as costumeiras respostas bélicas do governo norte-coreano.



Nesta terça-feira 11, Trump voltou a tratar da questão nuclear coreana pelo Twitter. Pela rede social, reafirmou estar pronto para resolver o problema norte-coreano sem a ajuda da China, parceira nessas negociações, alguns dias depois de ter recebido o presidente chinês, Xi Jinping, na Flórida. "A Coreia do Norte busca problemas. Se a China decidir ajudar, isso será genial. Se não, resolveremos o problema sem eles!", escreveu Trump.



O tweet foi escrito momentos depois de a Coreia do Norte denunciar o envio "insensato" da Marinha americana à península coreana, advertindo que o governo está preparado para responder com "a poderosa força das armas" se for necessário.



O envio por parte de Washington de um porta-aviões e sua frota para a região "vem provar que os movimentos insensatos dos Estados Unidos para invadir a República Democrática Popular da Coreia alcançaram uma fase grave", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreiado Norte, segundo a agência oficial de notícias KCNA. Foi o primeiro comentário de Pyongyang desde a manobra americana, realizada no domingo 9.



Menos de 48 horas depois de bombardear a Síria, Trump anunciou o que foi interpretado como uma advertência à Coreia do Norte. Um grupo aeronaval americano, que inclui o porta-aviões USS Carl Vinson, dois destróieres e um cruzador (todos equipados com mísseis) cancelou uma escala programada para a Austrália e seguiu para o Oceano Pacífico ocidental de Cingapura, em uma demonstração de força diante das crescentes ameaças do governo norte-coreano.



Trump já ameaçou adotar ações de forma unilateral contra Pyongyang se Pequim não conseguir deter o programa nuclear do país vizinho.



"A República Democrática Popular da Coreia está preparada para reagir a qualquer forma de guerra desejada pelos Estados Unidos", afirmou Pyongyang, segundo a KCNA. "Tomaremos as medidas (...) mais severas contra os provocadores para nos defendermos com a poderosa força das armas", completou o porta-voz da chancelaria norte-coreana.



As especulações sobre um iminente teste nuclear crescem com a proximidade do sábado 15, dia do 105º aniversário do nascimento do líder fundador da república norte-coreana. Essa data costuma ser celebrada com uma demonstração militar.



O primeiro-ministro sul-coreano e presidente interino alertou nesta terça-feira sobre o risco de uma "grave provocação" do Norte, que também poderia acontecer em 25 de abril, dia do aniversário da criação do exército do país. "Existe a possibilidade de que o Norte incorra em provocações mais graves, como um novo teste nuclear, para celebrar distintos aniversários", declarou Hwang Kyo-ahn.



As tensões coincidem nesta terça-feira com uma sessão da Assembleia Legislativa da Coreia do Norte, que se reúne uma ou duas vezes por ano para votar o orçamento do Estado e ratificar as decisões tomadas pelo partido único da Coreia do Norte.



Pyongyang busca desenvolver um míssil de longo alcance capaz de chegar aos Estados Unidos com uma ogiva nuclear e até agora realizou cinco testes nucleares, dois deles no ano passado.



A análise de imagens de satélite sugere que Pyongyang estaria preparando um sexto teste, enquanto a inteligência norte-americana adverte que os norte-coreanos podem estar a menos de dois anos de conseguir a capacidade de atacar o continente americano.



Ao mesmo tempo, Seul e Washington estão realizando treinamentos militares conjuntos, um exercício anual que é visto pelo Norte como uma preparação para a guerra. China e Coreia do Sul concordaram na segunda-feira 10 sobre a necessidade de adotar novas medidas contra o regime norte-coreano em caso de um sexto teste nuclear.



"Concordamos que devem ser adotadas duras medidas adicionais, baseadas nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, se o Norte seguir adiante com um teste nuclear ou o lançamento de um míssil balístico intercontinental, apesar das advertências da comunidade internacional", declarou Kim Hong-kyun, enviado de Seul para questões nucleares, após uma reunião na capital sul-coreana com o representante chinês para o tema, Wu Dawei.



O encontro aconteceu pouco depois de Trump ter recebido o presidente chinês Xi Jinping para uma reunião durante a qual pressionou Pequim a atuar para conter as ambições nucleares norte-coreanas.



O conselheiro de Segurança Nacional H.R. McMaster advertiu no domingo que a desnuclearização de Pyongyang "tem que acontecer". Em caso contrário, disse, o presidente Trump solicitou uma "série de opções para eliminar a ameaça" nuclear norte-coreana, em referência aos assessores da presidência.



Um ataque de curto alcance dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte poderia ser efetivo, mas também poderia colocar em risco a vida de muitos civis na Coreia do Sul e iniciar um grande conflito militar, segundo analistas.



Com informações da AFP Fonte: https://www.cartacapital.com.br/internacional/na...a-um-novo-patamar A tensão entre os governos dos Estados Unidos e da Coreia do Norte chegou nesta semana a um novo patamar de hostilidades, graças a ações e declarações de Washington e Pyongyang. Conhecido por seu estilo pouco sutil, o presidente dos EUA, Donald Trump, segue tratando do assunto de maneira ousada, instigando as costumeiras respostas bélicas do governo norte-coreano.Nesta terça-feira 11, Trump voltou a tratar da questão nuclear coreana pelo Twitter. Pela rede social, reafirmou estar pronto para resolver o problema norte-coreano sem a ajuda da China, parceira nessas negociações, alguns dias depois de ter recebido o presidente chinês, Xi Jinping, na Flórida. "A Coreia do Norte busca problemas. Se a China decidir ajudar, isso será genial. Se não, resolveremos o problema sem eles!", escreveu Trump.O tweet foi escrito momentos depois de a Coreia do Norte denunciar o envio "insensato" da Marinha americana à península coreana, advertindo que o governo está preparado para responder com "a poderosa força das armas" se for necessário.O envio por parte de Washington de um porta-aviões e sua frota para a região "vem provar que os movimentos insensatos dos Estados Unidos para invadir a República Democrática Popular da Coreia alcançaram uma fase grave", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreiado Norte, segundo a agência oficial de notícias KCNA. Foi o primeiro comentário de Pyongyang desde a manobra americana, realizada no domingo 9.Menos de 48 horas depois de bombardear a Síria, Trump anunciou o que foi interpretado como uma advertência à Coreia do Norte. Um grupo aeronaval americano, que inclui o porta-aviões USS Carl Vinson, dois destróieres e um cruzador (todos equipados com mísseis) cancelou uma escala programada para a Austrália e seguiu para o Oceano Pacífico ocidental de Cingapura, em uma demonstração de força diante das crescentes ameaças do governo norte-coreano.Trump já ameaçou adotar ações de forma unilateral contra Pyongyang se Pequim não conseguir deter o programa nuclear do país vizinho."A República Democrática Popular da Coreia está preparada para reagir a qualquer forma de guerra desejada pelos Estados Unidos", afirmou Pyongyang, segundo a KCNA. "Tomaremos as medidas (...) mais severas contra os provocadores para nos defendermos com a poderosa força das armas", completou o porta-voz da chancelaria norte-coreana.As especulações sobre um iminente teste nuclear crescem com a proximidade do sábado 15, dia do 105º aniversário do nascimento do líder fundador da república norte-coreana. Essa data costuma ser celebrada com uma demonstração militar.O primeiro-ministro sul-coreano e presidente interino alertou nesta terça-feira sobre o risco de uma "grave provocação" do Norte, que também poderia acontecer em 25 de abril, dia do aniversário da criação do exército do país. "Existe a possibilidade de que o Norte incorra em provocações mais graves, como um novo teste nuclear, para celebrar distintos aniversários", declarou Hwang Kyo-ahn.As tensões coincidem nesta terça-feira com uma sessão da Assembleia Legislativa da Coreia do Norte, que se reúne uma ou duas vezes por ano para votar o orçamento do Estado e ratificar as decisões tomadas pelo partido único da Coreia do Norte.Pyongyang busca desenvolver um míssil de longo alcance capaz de chegar aos Estados Unidos com uma ogiva nuclear e até agora realizou cinco testes nucleares, dois deles no ano passado.A análise de imagens de satélite sugere que Pyongyang estaria preparando um sexto teste, enquanto a inteligência norte-americana adverte que os norte-coreanos podem estar a menos de dois anos de conseguir a capacidade de atacar o continente americano.Ao mesmo tempo, Seul e Washington estão realizando treinamentos militares conjuntos, um exercício anual que é visto pelo Norte como uma preparação para a guerra. China e Coreia do Sul concordaram na segunda-feira 10 sobre a necessidade de adotar novas medidas contra o regime norte-coreano em caso de um sexto teste nuclear."Concordamos que devem ser adotadas duras medidas adicionais, baseadas nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, se o Norte seguir adiante com um teste nuclear ou o lançamento de um míssil balístico intercontinental, apesar das advertências da comunidade internacional", declarou Kim Hong-kyun, enviado de Seul para questões nucleares, após uma reunião na capital sul-coreana com o representante chinês para o tema, Wu Dawei.O encontro aconteceu pouco depois de Trump ter recebido o presidente chinês Xi Jinping para uma reunião durante a qual pressionou Pequim a atuar para conter as ambições nucleares norte-coreanas.O conselheiro de Segurança Nacional H.R. McMaster advertiu no domingo que a desnuclearização de Pyongyang "tem que acontecer". Em caso contrário, disse, o presidente Trump solicitou uma "série de opções para eliminar a ameaça" nuclear norte-coreana, em referência aos assessores da presidência.Um ataque de curto alcance dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte poderia ser efetivo, mas também poderia colocar em risco a vida de muitos civis na Coreia do Sul e iniciar um grande conflito militar, segundo analistas.Com informações da AFP





Ricardo em Hoje, 02:27 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5456 | Pontes e Lacerda-MT



Observação: O texto abaixo é extremamente irônico ao chamar a Coreia do Norte de "Melhor Coréia".



Sem alarde mas a Melhor Coréia pode explodir uma bomba atômica e começar uma guerra sábado.



Fonte:



Uma velha maldição chinesa diz “que você viva em tempos interessantes”. Bem, estamos vivendo tempos mais interessantes do que seria saudável, e em breve ficarão mais interessantes ainda.



Leitores do MeioBit sabem que a gente odeia alarmismo, desprezamos matérias de asteróides assassinos e outras bobagens. Só acreditamos no apocalipse robótico pois Skynet é inevitável. Mesmo a Melhor Coréia e suas infindáveis ameaças só vale como piada, mas agora, agora pode ser diferente.



Sábado será comemorado o 105º aniversário de Kim Il Sung, fundador da Melhor Coréia e avô do Grande Líder. Até aí tudo bem, fazem isso todo ano, e quando dá tentam comemorar com uma demonstração bélica. Em 2012 foi o lançamento de um foguete, que não deu certo.



A coisa fica estranha quando os jornalistas estrangeiros na Melhor Coréia foram avisados para se preparar pois amanhã, quinta-feira aconteceria um “grande evento”. Como as festas pro Grande Líder são sábado, não faz sentido antecipar nada.



Aí surge a notícia de que fontes indicam que a Melhor Coréia estaria preparando a detonação de um artefato nuclear, provavelmente sábado.



Observações de satélite do campo de testes nucleares deles, em Punggye-ri indicam que estão nos preparativos finais, os túneis já foram escavados e a ogiva já estaria em posição.



Se ocorrer esse será o sexto teste nuclear deles. O primeiro foi em 2006, de lá para cá a potência só vem aumentando:



2006 – entre 0,7 e 2 quilotons

2009 – entre 2 e 5,4 quilotons

2013 – entre 6 e 16 quilotons

2016 – entre 7 e 10 quilotons

2016 – entre 20 e 30 quilotons



Claro que comparados com ogivas de gente grande essas bombas são só traques. Usando a média, 25 quilotons, uma bomba dessas explodindo em Brasília em cima do Planalto só leva alguns quarteirões.



Continuando assim a Melhor Coréia vai acabar desenvolvendo uma bomba de verdade, e isso é ruim. Mesmo uma dessas pequenas estragaria o dia do pessoal em Seul, se o Grande Líder resolver jogar uma por lá, ou em Tóquio.



Mesmo não confiáveis ele já tem mísseis que alcançam o Japão, e o tamanho das ogivas só depende de capacidade técnica.



Que algo está acontecendo, está. Os EUA mandaram pra Okinawa o Constante Phoenix, este bicho aqui:







É um KC-135 adaptado para coletar e analisar amostras atmosféricas, identificando e determinando os detalhes de explosões nucleares. Ele foi usado nos testes da Melhor Coréia, Índia, Paquistão e Fukushima.



Sò que não é só o Constant Phoenix que os EUA estão enviando para a região. O USS Carl Vinson e sua frota de apoio já estavam a caminho da Melhor Coréia.



O Japão, que normalmente fica de fora, vai mandar “vários” destroyers para acompanhar a frota americana.



A China, que costuma ficar do lado da Melhor Coréia, está lavando as mãos e, para fazer o Grande Líder abaixar a bola, cancelaram um carregamento de carvão melhor-coreano, mandaram os navios voltarem no meio do caminho. No lugar, importaram um carregamento… dos EUA.



NORMALMENTE o teatrinho funciona assim: a Melhor Coréia faz um teste nuclear, o mundo chilica, ameaça sanções. A ONU entra no meio, oferecem aumento nas doações de comida que a Melhor Coréia recebe constantemente, e em troca eles ficam alguns anos sem explodir nada.



Desta vez vão enfrentar um presidente dos EUA imprevisível, que talvez não compre a retórica vazia deles. Gente mais centrada não liga de ser xingado e ameaçado. Já Trump? Ele pode levar a sério a Melhor Coréia dizer que vai atacar o território continental dos EUA com armas nucleares, se sentir ameaçada.



A Melhor Coréia não está muito melhor de líder, chamaram de Grave Provocação e praticamente uma declaração de guerra o senador John McCain chamar o Grande Líder de gordinho maluco.



O que acontecerá nos próximos dias? Ninguém sabe. A Melhor Coréia adora blefar, mas isso só funciona se os dois lados conhecem as regras do jogo. Trump pode muito bem responder a um teste nuclear com um ataque localizado como fez na Síria, mas e aí? O que fará o gordinho maluco?



Lançar ataques contra as forças americanas está fora de questão. Bombardear com sua artilharia a Zona Desmilitarizada? Isso implicaria em uma resposta, e a coisa só tende a escalar. Atacar Seul diretamente, como retaliação? Não funciona como resposta limitada, o governo, que já está enfraquecido, aproveitaria para contra-atacar com tudo.



Tudo pode acontecer e, se serve para acalmar, gostaria de lembrar de um incidente onde uma árvore derrubada na Zona Desmilitarizada resultou em dois americanos mortos e escalou para uma operação envolvendo DEFCON 3, 30 veículos, 60 homens de Forças Especiais, helicópteros de ataque e B-52 armados com ogivas nucleares.



Será divertido acompanhar esses próximos dias. Quem viver, verá. Fonte: http://meiobit.com/363842/coreia-do-norte-pode-...ma-guerra-sabado/ Uma velha maldição chinesa diz “que você viva em tempos interessantes”. Bem, estamos vivendo tempos mais interessantes do que seria saudável, e em breve ficarão mais interessantes ainda.Leitores do MeioBit sabem que a gente odeia alarmismo, desprezamos matérias de asteróides assassinos e outras bobagens. Só acreditamos no apocalipse robótico pois Skynet é inevitável. Mesmo a Melhor Coréia e suas infindáveis ameaças só vale como piada, mas agora, agora pode ser diferente.Sábado será comemorado o 105º aniversário de Kim Il Sung, fundador da Melhor Coréia e avô do Grande Líder. Até aí tudo bem, fazem isso todo ano, e quando dá tentam comemorar com uma demonstração bélica. Em 2012 foi o lançamento de um foguete, que não deu certo.A coisa fica estranha quando os jornalistas estrangeiros na Melhor Coréia foram avisados para se preparar pois amanhã, quinta-feira aconteceria um “grande evento”. Como as festas pro Grande Líder são sábado, não faz sentido antecipar nada.Aí surge a notícia de que fontes indicam que a Melhor Coréia estaria preparando a detonação de um artefato nuclear, provavelmente sábado.Observações de satélite do campo de testes nucleares deles, em Punggye-ri indicam que estão nos preparativos finais, os túneis já foram escavados e a ogiva já estaria em posição.Se ocorrer esse será o sexto teste nuclear deles. O primeiro foi em 2006, de lá para cá a potência só vem aumentando:2006 – entre 0,7 e 2 quilotons2009 – entre 2 e 5,4 quilotons2013 – entre 6 e 16 quilotons2016 – entre 7 e 10 quilotons2016 – entre 20 e 30 quilotonsClaro que comparados com ogivas de gente grande essas bombas são só traques. Usando a média, 25 quilotons, uma bomba dessas explodindo em Brasília em cima do Planalto só leva alguns quarteirões.Continuando assim a Melhor Coréia vai acabar desenvolvendo uma bomba de verdade, e isso é ruim. Mesmo uma dessas pequenas estragaria o dia do pessoal em Seul, se o Grande Líder resolver jogar uma por lá, ou em Tóquio.Mesmo não confiáveis ele já tem mísseis que alcançam o Japão, e o tamanho das ogivas só depende de capacidade técnica.Que algo está acontecendo, está. Os EUA mandaram pra Okinawa o Constante Phoenix, este bicho aqui:É um KC-135 adaptado para coletar e analisar amostras atmosféricas, identificando e determinando os detalhes de explosões nucleares. Ele foi usado nos testes da Melhor Coréia, Índia, Paquistão e Fukushima.Sò que não é só o Constant Phoenix que os EUA estão enviando para a região. O USS Carl Vinson e sua frota de apoio já estavam a caminho da Melhor Coréia.O Japão, que normalmente fica de fora, vai mandar “vários” destroyers para acompanhar a frota americana.A China, que costuma ficar do lado da Melhor Coréia, está lavando as mãos e, para fazer o Grande Líder abaixar a bola, cancelaram um carregamento de carvão melhor-coreano, mandaram os navios voltarem no meio do caminho. No lugar, importaram um carregamento… dos EUA.NORMALMENTE o teatrinho funciona assim: a Melhor Coréia faz um teste nuclear, o mundo chilica, ameaça sanções. A ONU entra no meio, oferecem aumento nas doações de comida que a Melhor Coréia recebe constantemente, e em troca eles ficam alguns anos sem explodir nada.Desta vez vão enfrentar um presidente dos EUA imprevisível, que talvez não compre a retórica vazia deles. Gente mais centrada não liga de ser xingado e ameaçado. Já Trump? Ele pode levar a sério a Melhor Coréia dizer que vai atacar o território continental dos EUA com armas nucleares, se sentir ameaçada.A Melhor Coréia não está muito melhor de líder, chamaram de Grave Provocação e praticamente uma declaração de guerra o senador John McCain chamar o Grande Líder de gordinho maluco.O que acontecerá nos próximos dias? Ninguém sabe. A Melhor Coréia adora blefar, mas isso só funciona se os dois lados conhecem as regras do jogo. Trump pode muito bem responder a um teste nuclear com um ataque localizado como fez na Síria, mas e aí? O que fará o gordinho maluco?Lançar ataques contra as forças americanas está fora de questão. Bombardear com sua artilharia a Zona Desmilitarizada? Isso implicaria em uma resposta, e a coisa só tende a escalar. Atacar Seul diretamente, como retaliação? Não funciona como resposta limitada, o governo, que já está enfraquecido, aproveitaria para contra-atacar com tudo.Tudo pode acontecer e, se serve para acalmar, gostaria de lembrar de um incidente onde uma árvore derrubada na Zona Desmilitarizada resultou em dois americanos mortos e escalou para uma operação envolvendo DEFCON 3, 30 veículos, 60 homens de Forças Especiais, helicópteros de ataque e B-52 armados com ogivas nucleares.Será divertido acompanhar esses próximos dias. Quem viver, verá.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído