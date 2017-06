Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

NET anuncia novidades em junho

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 88 respostas e 8261 visitas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Próximo



Ricardo em 8 Jun 2017 - 13:58 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5566 | Pontes e Lacerda-MT







Anotem esta data: 13 de junho.



Caros,Anotem esta data: 13 de junho.



Editado pela última vez por Ricardo em 13 Jun 2017 - 16:10. Editado 2 vezes.







fadaco em 8 Jun 2017 - 14:14



anos | Set 2005 | Mensagens: 1134 | Florianópolis - SC



????

Detalhes please?





prego em 8 Jun 2017 - 15:26



anos | Dez 2005 | Mensagens: 483 | Brasília - DF



Ricardo escreveu



Anotem esta data: 13 de junho.



Caros,Anotem esta data: 13 de junho.

Creio que seja algo relativo ao site: novo layout, novas funcionalidades, anuncio dos novos moderadores, não sei... Quem viver verá...





Paulo Frank em 8 Jun 2017 - 16:38



anos | Set 2014 | Mensagens: 1347 | Ijuí - RS



Temer vai renunciar....rs





Ricardo em 8 Jun 2017 - 17:09 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5566 | Pontes e Lacerda-MT



rsrsrs



Não.. não é sobre o site...



Não é sobre o temeroso...



É sobre uma grande grupo... operadora e tal...





Paulo.es em 8 Jun 2017 - 17:44



anos | Dez 2006 | Mensagens: 1099 | Vitória - ES



Oi?





Paulo Frank em 8 Jun 2017 - 17:46



anos | Set 2014 | Mensagens: 1347 | Ijuí - RS



Dish?





mauro_directv em 8 Jun 2017 - 21:34



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2458 | Foz do Iguaçu - PR



O grupo Vcfaz.tv vai comprar a OI TV com recursos do BDNES?





IvanSat em 8 Jun 2017 - 21:53



anos | Dez 2012 | Mensagens: 294 | Imperatriz - MA



Time Warner, AT&T e Sky.





jpbsousa em 8 Jun 2017 - 22:42 Colaboração



anos | Jul 2008 | Mensagens: 281 | Goiânia - GO



mauro_directv escreveu O grupo Vcfaz.tv vai comprar a OI TV com recursos do BDNES?



Fiquei curioso, mas se isso ocorrer, acredito que será bom para os clientes!



Mas tenho 3 hipóteses:



1) Sky/AT&T - Novos pacotes

2) Claro/Net/Embratel - Convergência das Operadoras

3) Alguma notícia sobre novos planos, como ocorreu na Claro e na Tim com telefonia ilimitada!





1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Próximo











Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído