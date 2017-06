Você está lendo um tópico

EI Maxx transmitindo campeonato brasileiro?

thiagoencd em 10 Jun 2017 - 14:41



anos | Jul 2006 | Mensagens: 238 | Rio de Janeiro - RJ







Segue a imagem:



Estava zapeando ainda agora e me deparei com isso, 15:50 no EI Maxx, Palmeiras x Fluminense - Vivo. Aconteceu algo que eu não soube e eles passaram a transmitir o brasileirão? Não achei nada sobre o assunto na internet.











stanga em 10 Jun 2017 - 15:45



anos | Mai 2008 | Mensagens: 282 | Florianóplis - SC



Aqui também, porém, ambos não assinaram com a marca a partir de 2019...





fadaco em 10 Jun 2017 - 16:09



anos | Set 2005 | Mensagens: 1129 | Florianópolis - SC



Leia a Info ou aperte botão vermelho, fala em narração do jogo.





thiagoencd em 10 Jun 2017 - 16:26



anos | Jul 2006 | Mensagens: 238 | Rio de Janeiro - RJ



Eles irão apenas narrar o jogo? Tipo rádio? Se for mesmo vai ser a maior bizarrice que eu já vi!





thiagoencd em 10 Jun 2017 - 16:58



anos | Jul 2006 | Mensagens: 238 | Rio de Janeiro - RJ



E não é que é isso mesmo? E eu que achei que já tinha visto de tudo... quem vai querer ficar olhando a cara dos narradores???





holygod 10 em 10 Jun 2017 - 17:36



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2322 | Contagem - MG



É como a transmissão no Youtube, achei interessante e inovador.





fadaco em 10 Jun 2017 - 17:58



anos | Set 2005 | Mensagens: 1129 | Florianópolis - SC



Poderiam explorar mais a tela com redes sociais, classificação, resultados e notícias.





albiofabian em 10 Jun 2017 - 18:31



anos | Abr 2010 | Mensagens: 141 | Blumenau - SC



Também acho que a tela poderia ser melhor explorada. Bizarro, mas não são os primeiros a fazerem isto.





Ademir em 10 Jun 2017 - 20:03



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3204 | Paranavaí - PR



Estão dando colheradas no pudim da globo aos poucos..



rsss





satelital em 12 Jun 2017 - 9:54



anos | Mai 2006 | Mensagens: 537 | Uberlândia - MG



Ja vi jogos da Fox Sports no Chile e Argentina que eles transmitiam audio do estadio e filmavam apenas as torcidas...

















