Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

Há muitas novidades a chegar em breve ao Windows 10

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 157 visitas.





CyberBattery em 10 Jun 2017 - 15:09



anos | Out 2015 | Mensagens: 1350 | Carapicuíba - SP



PEDRO SIMÕES · 10 JUN 2017 · WINDOWS



Depois de lançado o Creators Update, a Microsoft começou de imediato a preparar a próxima grande atualização do Windows 10. Esperada no Outono, esta nova versão vai trazer grandes mudanças estéticas a este sistema.



As novidades começam lentamente a chegar ao programa Insiders, para serem testadas. A última build lançada mostra agora muitas novidades que, em breve, vão surgir.



O Fall Creators Update será a próxima grande atualização do Windows 10 e a Microsoft está já a tratar de criar e testar as novidades que este vai trazer. Para isso a build 16215 do Windows 10, que agora chegou ao programa



O Menu Iniciar e a Central de Notificações



As mudanças começam no Menu Iniciar, que agora tem uma nova imagem, com transparências e com “acrílico”. Está mais preciso no redimensionamento, sendo resultado do novo sistema da Microsoft, Fluent Design.







Esta mudança estende-se à central de notificações e ações, que recebe o mesmo tratamento “acrílico” e algumas opções que melhoram a customização.



Guardar sites na barra de tarefas



Esta nova build passa a permitir que os utilizadores guardem atalhos para os seus sites preferidos diretamente na barra de tarefas, como se fossem uma aplicação. Se forem escolhidas vão abrir no Edge, mas esta é uma funcionalidade que vinha a ser pedida pelos utilizadores.







Também o Edge foi melhorado, no que toca às suas animações, para que assim seja mais rápido e que consuma menos recursos. A aposta da Microsoft no seu novo browser é grande.



Grandes mudanças no teclado do Windows 10



Esta é uma área onde a Microsoft apostou muito. Esta build traz atalhos diretos para os emojis, facilitando o seu acesso e também a sua utilização. Com apenas algumas teclas é possível escolher o emoji pretendido ou navegar para todos os que estão disponíveis.







Mas o teclado integrado, usado no modo de tablets, está também melhor, com escrita inteligente e modo para utilização com apenas uma mão. A escrita manual, com a caneta, está também mais inteligente e reconhece melhor o que é escrito.



Onde anda a minha caneta?



Uma novidade interessante é a possibilidade dos utilizadores encontrarem a caneta dos seus equipamentos. Não tendo GPS, o Windows 10 dá esta informação pela localização da última utilização, ajudando assim os utilizadores.







Para além destas novidades, a Microsoft preparou muitas mais, revelando tudo o que está a preparar para o Windows 10. Estas podem ser conhecidas em detalhe nesta publicação do blog do Windows.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/06/08/announcing-windows-10-insider-preview-build-16215-pc-build-15222-mobile/



Depois do Creators Update, a próxima grande atualização do Windows 10 parece estar a tomar forma, preparando-se para chegar no outono, e melhorando ainda mais o sistema operativo da Microsoft.



Fonte: https://pplware.sapo.pt/microsoft/windows/novida...hegar-windows-10/ Depois de lançado o Creators Update, a Microsoft começou de imediato a preparar a próxima grande atualização do Windows 10. Esperada no Outono, esta nova versão vai trazer grandes mudanças estéticas a este sistema.As novidades começam lentamente a chegar ao programa Insiders, para serem testadas. A última build lançada mostra agora muitas novidades que, em breve, vão surgir.O Fall Creators Update será a próxima grande atualização do Windows 10 e a Microsoft está já a tratar de criar e testar as novidades que este vai trazer. Para isso a build 16215 do Windows 10, que agora chegou ao programaAs mudanças começam no Menu Iniciar, que agora tem uma nova imagem, com transparências e com “acrílico”. Está mais preciso no redimensionamento, sendo resultado do novo sistema da Microsoft, Fluent Design.Esta mudança estende-se à central de notificações e ações, que recebe o mesmo tratamento “acrílico” e algumas opções que melhoram a customização.Esta nova build passa a permitir que os utilizadores guardem atalhos para os seus sites preferidos diretamente na barra de tarefas, como se fossem uma aplicação. Se forem escolhidas vão abrir no Edge, mas esta é uma funcionalidade que vinha a ser pedida pelos utilizadores.Também o Edge foi melhorado, no que toca às suas animações, para que assim seja mais rápido e que consuma menos recursos. A aposta da Microsoft no seu novo browser é grande.Esta é uma área onde a Microsoft apostou muito. Esta build traz atalhos diretos para os emojis, facilitando o seu acesso e também a sua utilização. Com apenas algumas teclas é possível escolher o emoji pretendido ou navegar para todos os que estão disponíveis.Mas o teclado integrado, usado no modo de tablets, está também melhor, com escrita inteligente e modo para utilização com apenas uma mão. A escrita manual, com a caneta, está também mais inteligente e reconhece melhor o que é escrito.Uma novidade interessante é a possibilidade dos utilizadores encontrarem a caneta dos seus equipamentos. Não tendo GPS, o Windows 10 dá esta informação pela localização da última utilização, ajudando assim os utilizadores.Para além destas novidades, a Microsoft preparou muitas mais, revelando tudo o que está a preparar para o Windows 10. Estas podem ser conhecidas em detalhe nesta publicação do blog do Windows.Depois do Creators Update, a próxima grande atualização do Windows 10 parece estar a tomar forma, preparando-se para chegar no outono, e melhorando ainda mais o sistema operativo da Microsoft.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído