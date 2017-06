GloboNews exibe documentário inédito sobre a sociedade japonesa

Neste sábado (10), o "GloboNews Documento" lança um olhar especial sobre a sociedade japonesa em "Uma semana em Tóquio". A repórter Cristina Aragão e o cinegrafista Sandiego Fernandes fazem um diário de bordo dos dias em que estiveram, pela primeira vez, na capital do Japão, marcando suas primeiras impressões, as surpresas pelas ruas e as peculiaridades da cultura japonesa. Entre os destaques, a entrevista com o arquiteto Kengo Kuma, autor do estádio que será sede da Olimpíada 2020 e também da Japan House, centro cultural recém-inaugurado na Avenida Paulista. A fotógrafa Ishiuchi Myako, nome importante da cena artística internacional, com exposições em museus como a Tate Modern, de Londres, recebe a equipe da GloboNews em sua casa, gesto raro nos hábitos japoneses.



O documentário apresenta o Japão de hoje, que além dos artistas consagrados, mostra a nova geração, como o coletivo Chim Pom, jovens que contam a experiência de ter estado na região do acidente nuclear de Fukushima, em 2011, logo depois do terremoto seguido do tsunami. Foi andando nos metrôs, conhecendo templos xintoístas, provando o famoso lamen – e se deixando surpreender com o novo – que a narrativa dos 45 minutos foi sendo construída por Cristina e Sandiego.



O " GloboNews Documento " apresenta " Uma semana em Tóquio " estreia no dia 10 de junho, às 21h05.