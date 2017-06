"Experimente" ganha nova temporada no canal Bis

Neste sábado (10), o canal Bis abre novamente as portas para novos artistas de todo o Brasil na 9ª temporada de “Experimente” . Desta vez sob o comando do apresentador Guilherme Guedes, o inusitado galpão com ar industrial no Rio de Janeiro recebe novas promessas da música. São artistas e bandas de diferentes estilos musicais.



A inédita leva de 16 episódios será exibida semanalmente aos sábados e mostra ao público o trabalho de bandas como “As Bahias e a Cozinha Mineira”, “Barro”, “Filarmônica Passargada”, “Francisco, el Hombre”, além de artistas como Tássia Reis, Carlos Sales, Rico Dalasam, entre outros.

.

A 9ª temporada de "Experimente" estreia dia 10 de junho , às 19h no canal Bis .