Quinta temporada de "Orange is the new black" chega à Netflix

Ontem (09), a Netflix disponibilizou a quinta temporada da série "Orange is The New Black" . Baseada em "Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison" (2010), de Piper Kerman, sobre suas experiências na FCI Danbury, uma prisão federal de segurança mínima. A série se desenvolve ao redor da história de Piper Chapman, que mora em Nova York e, é condenada a cumprir 15 meses numa prisão feminina federal por ter participado do transporte de uma mala de dinheiro proveniente do tráfico de drogas quando mais jovem a pedido da sua ex-namorada, Alex Vause, que é uma peça importante num cartel internacional de drogas.



Na quinta temporada tem inicio com uma rebelião provocada pela morte de Poussey. Rapidamente toma forma quando as detentas tomam o controle da prisão. Uma vez com o gosto do poder, o caos se instaura pelos corredores de Litchfield. Em tempo real e durante apenas três dias, a temporada cinco de "Orange Is The New Black" vai mudar para sempre as vidas das prisioneiras, à medida em que são encorajadas a lutar por redenção, resolução e o respeito que merecem.



Os 13 episódios da 5ª temporada de "Orange is The New Black" já estão disponíveis na Netflix .