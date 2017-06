Multishow transmite "NIVEA Viva Jorge Ben Jor" ao vivo

Neste domingo (11), o Multishow transmite ao vivo o "NIVEA Viva Jorge Ben Jor" , direto de Brasília. A edição 2017 faz uma homenagem à alegria do povo brasileiro, nas vozes e no som de Jorge Ben Jor, Céu e Skank.



Em suas cinco edições anteriores, o Nivea Viva homenageou Elis (com Maria Rita), Tom Jobim (Vanessa da Mata), o samba (Alcione, Martinho da Vila, Renata Sá e Diogo Nogueira), Tim Mais (Ivete Sangalo e Criolo) e o Rock (Paralamas, Samuel Rosa, Dado Villa-Lobos e Paula Toller), reunindo um público de 2,9 milhões de pessoas.



"NIVEA Viva Jorge Ben Jor" será exibido no dia 11 de junho , a partir das 17h no Multishow . Além da exibição na TV, o site do Multishow também transmite o evento. Durante o show, o Facebook do canal faz lives para o público.