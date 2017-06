Trajetória da família Medici na Renascença é mostrada em nova série do FOX Premium

A história apresenta a trajetória da família Médici durante a Renascença italiana é mostrada em "Medici – Masters of Florence" , nova série do FOX Premium 1 . Inicialmente formada por mercadores, a família se tornou uma das mais poderosas de sua época, determinando o destino da economia e promovendo uma revolução cultural. No caminho, colecionou inimigos.



Dustin Hoffman interpreta Giovanni de Médici, o patriarca da família que fundou o Banco de Medici, muito utilizado pela Igreja. Um de seus filhos é Cosimo (Richard Madden), que utilizou sua fortuna para controlar a política e patrocinar a ciência e as artes, beneficiando nomes como Botticelli, Leonardo da Vinci e Michelangelo.



No primeiro episódio, a família Medici sofre de uma grande perda com a morte de seu patriarca, Giovanni. Quando Cosimo, o herdeiro designado descobre que seu pai foi envenenado, decide guardar a notícia e colocar Marco Bello, seu braço direito, na busca do assassino.



Em 8 episódios, "Medici – Masters of Florence" estreia dia 11 de junho , às 23h no FOX Premium 1 .