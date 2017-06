Fernanda Souza estreia nova temporada de Vai Fernandinha no Multishow

No Dia dos Namorados (12), Fernanda Souza estreia a segunda temporada de seu programa, “Vai Fernandinha” no Multishow . Para celebrar a data, Fernanda escolheu para a estreia o episódio gravado com o casal Lexa e Guimê, que estão noivos e se casam ano que vem. A apresentadora traz além das entrevistas, novos quadros e brincadeiras. Entre os convidados estão nomes como Adriane Galisteu, Anitta, o jogador de vôlei Bruninho, Débora Nascimento, Eliana, Fafá de Belém, o campeão mundial de surfe Gabriel Medina, Giovanna Ewbank, Giovanna Lancellotti, Joelma, os irmãos Kayky e Sthefany Brito, Larissa Manoela, Sophia Abrahão, Tatá Werneck e Wanessa Camargo.



Além de brincadeiras, novos quadros e momentos divertidos, Fernanda garante que a nova leva está recheada de momento emocionantes. Na estreia, Fernanda recebe Lexa e Guimê. Em clima romântico, eles contam como se conheceram e entregam detalhes sobre o casamento marcado. O casal participa de um teste de afinidades, experimenta drinks especiais e ainda escolhem possíveis modelos de terno para o noivo.



Os 24 episódios inéditos serão exibidos de segunda a sábado, na faixa das 22h30. A segunda temporada de “Vai Fernandinha” estreia dia 12 de junho no Multishow.