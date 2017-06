Remake de "Dirty Dancing" é destaque no FOX Premium

O clássico filme musical “Dirty Dancing” completa 30 anos e o FOX Premium festeja com a estreia exclusiva no Brasil e América Latina da minissérie remake homônima do longa no FOX Premium 1 . Com 2 episódios de 70 minutos cada, “Dirty Dancing” recria a história do filme, com a indicada ao Oscar® Abigail Breslin como Baby, e Colt Prattes como Johnny.



A refilmagem do clássico de 1987 que levou Jennifer Grey e Patrick Swayze ao estrelato. Conta a história de uma jovem de família rica se apaixona pelo instrutor de dança do hotel em que está hospedada com os pais. A direção será de Kenny Ortega, que foi responsável pela coreografia do original.



A minissérie “Dirty Dancing” completa poderá ser desfrutada pelo acesso premium do App da FOX no dia 12 de junho , logo após a estreia do 1º episódio na TV, às 20h45, no FOX Premium 1. O segundo e último episódio vai ao ar no dia 13 de junho , no mesmo horário.