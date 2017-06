Jefinho do Pagode vira ex-celebridade na nova temporada de "Os Suburbanos"

Jefinho do Pagode (Rodrigo Sant’Anna) embarca em novas confusões na terceira temporada de “Os Suburbanos” , com estreia marcada para 12 de junho no Multishow . Na nova leva de 30 episódios, o carioca se torna uma ex-celebridade, após perder todo o seu dinheiro. Jefinho continua a morar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas em uma casa bem mais modesta do que a mansão onde vivia. Mesmo assim, continua frequentando o Mercadão de Madureira. Ele sonha em voltar a ser famoso, mas, enquanto isso não acontece, aproveita para investir nos negócios mais improváveis, enquanto toca a sua empresa de vans ao lado do ex-mordomo e agora sócio Charles (Marcello Caridade).



Idealizada por Rodrigo Sant’Anna e Denise Crispun, a série é uma parceria do Multishow com a Globo, com direção de Luciano Sabino e produção da Hungry Man. A novidade da temporada é marcada pela entrada dos atores Suely Franco, Mussunzinho e Evandro Rodrigues. Ela é Teodora, mãe falida do ex-mordomo Charles (Marcello Caridade), e que dará aulas de bons modos para Jefinho. Enquanto isso, Cauã (Mussunzinho) será adotado por Dinda (Nando Cunha) e promete se envolver em grandes confusões, e Paulista (Evandro Rodrigues) será uma celebridade digital. Os personagens Batata (Leandro Lamas), China (Tadeu Mello), Ferrugem (Gabriel Arthur), Gislene (Carla Cristina), Pamela (Isabelle Marques), Sérgio (Wagner Trindade) e Welinto (Babu Santana) seguem no elenco fixo. Entre as participações especiais estão as funkeiras Valesca e Tati Quebra Barraco. Ao longo dos episódios, o ator também interpreta Valéria e Carol Paixão, seus personagens de sucesso na televisão.



Logo no primeiro episódio, a morte de Avóia (Maria Salvadora) faz Jefinho ter uma grande ideia para ter um novo negócio. Ele contrata Paulista (Evandro Rodrigues), uma web celebridade, diretamente de São Paulo, para dar um fôlego em seus novos projetos. Além de apostar na implementação do sistema de transportes do subúrbio (feito por vans), Jefinho volta a apostar na sua carreira musical.



A 3ª temporada de "Os Suburbanos" estreia dia 12 de junho , às 22h; com exibições às segunda, quarta, quinta e sexta no Multishow .