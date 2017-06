Disney Channel ganha nova identidade em seu canal em alta definição

Ao contrário do que normalmente ocorre no mercado de TV por assinatura no país, a Disney Channel optou por diferenciar cada vez mais seu sinal em alta definição. Normalmente, os canais optam por deixar igual a programação nas tecnologias SD e HD. A Disney resolveu "quebrar" as regras.



Desde o meio desta semana, o canal Disney Channel em alta definição passou a usar a marca " Disney Channel + ". A ideia parece ser esta mesma e identificar o canal como um "plus" ou "algo a mais" no já conhecido canal infantil. Há diferença na grade de programação dos dois canais.



Com esta novidade, a programadora conta agora com quatro canais infanto-juvenis no país: Disney Channel , Disney Channel + , Disney XD e Disney Junior . Com exceção do "novo" Disney Channel +, os demais canais são transmitidos em SD.