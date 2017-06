Você está lendo um tópico

Morre Adam West, o Batman da década de 60

Rafa! em 10 Jun 2017 - 19:09



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1887 | São Paulo - SP



Morre Adam West, o Batman da década de 60



Morreu na noite desta sexta-feira (9) aos 88 anos, o ator, Adam West. Conhecido por interpretar o herói Batman na TV na década de 1960, o artista faleceu após uma longa e difícil batalha contra a leucemia. As informações são da BBC.





O ator e dublador norte-americano iniciou sua carreira em 1957. Foto: Reprodução/Internet





A noticia foi divulgada por um dos familiares do ator, através de um comunicado em seu Twitter oficial. "Nosso amado Adam West morreu na última noite. Ele era grandioso. Sentiremos uma incrível falta dele. Nós sabemos que vocês sentirão sua falta também.", informou o twitte.



Adam West iniciou sua carreira artística no ano de 1957, atuando no filme "Voodoo Island". Pouco tempo depois, o ator e dublador norte-americano participou de inúmeros seriados, mas ficou mundialmente conhecido ao interpretar Batman na série homônima televisiva, que foi ao ar de 1966 a 1968.



West também trabalhou como dublador, incluindo papéis nas animações Padrinhos Mágicos e Uma Família da Pesada, onde vivia o prefeito de Quahog, personagem que levava o seu próprio nome. O americano também fez participações em Os Simpsons e Robot Chicken.



Os últimos trabalhos de West incluem uma participação especial na série Powerless e a dublagem da animação Batman vs. Two-Face, mas uma vez retornando ao papel do famoso Homem-Morcego.



Adam era casado com Marcelle e deixa seis filhos, quatro netos e dois bisnetos.

Ademir em 10 Jun 2017 - 20:14



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3204 | Paranavaí - PR



Marcou época.



Ele fez uma participação "em forma de homenagem" dos produtores da série The Big Bang Theory.











Larry.Tate em 10 Jun 2017 - 23:08



anos | Out 2007 | Mensagens: 2002 | São Paulo - SP



Poxa, mas que triste, não?



Mas não tem jeito, um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos também.





Vladi em 12 Jun 2017 - 11:16



anos | Out 2008 | Mensagens: 145 | Tangará da Serra - MT



-cresci vendo este batman, morrer faz parte de viver...va em paz.

















