Morre o ator João Elias, seu Salim Muchiba da Escolinha do Professor Raimundo

Rafa! em 10 Jun 2017 - 19:17



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1887 | São Paulo - SP



Morre o ator João Elias, seu Salim Muchiba da Escolinha do Professor Raimundo



Morreu em Catanduva (SP), na noite de sexta-feira (9), o humorista e escritor João Antônio Elias de Oliveira, de 72 anos, que ficou conhecido por interpretar o personagem Salim Muchiba, na Escolinha do Professor Raimundo, programa humorístico comandado por Chico Anysio.





Humorista teve passagens pela Globo e Record (Foto: Divulgação)



De acordo com a família o humorista estava internado há 90 dias no Hospital Padre Albino, onde sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), durante uma cirurgia. Ele se recuperava em um quarto, mas precisou voltar para unidade intensiva depois que seu quadro piorou.



O ator que nasceu em Catanduva começou a carreira na rádio da cidade, nos anos 1950. Além de humorista, ele também era pintor e chegou a escrever sete livros. O humorista era casado há 46 anos e deixou três filhos e três netos.



João Antônio Elias de Oliveira teve passagens pela Globo e pela Record.



