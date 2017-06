Você está lendo um tópico

Rafa! em 10 Jun 2017 - 23:30



Dupla é presa por tatuar ‘sou ladrão e vacilão’ na testa de menor



Na noite da última sexta (9), o tatuador Ronildo Moreira de Araújo, 29 anos, e seu vizinho Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 27 anos, foram presos no centro de São Bernardo do Campo. Acusados de tortura, foram levados à delegacia por tatuarem à força a testa de um garoto de 17 anos.





O crime aconteceu na noite de sexta (9), o garoto continua desaparecido (Reprodução/Youtube/Veja SP)



Os criminosos justificaram a ação como uma punição ao menor, que havia tentado furtar uma bicicleta. Por isso, gravaram e compartilharam o vídeo em que o tatuador escreve “eu sou ladrão e vacilão” na testa do jovem.



família do adolescente foi à delegacia com o vídeo em mãos para tentar encontrar o garoto, que continua desaparecido desde 31 de maio. Segundo eles, o menor é usuário de drogas e não estaria gozando de suas plenas faculdades mentais.



Larry.Tate em 10 Jun 2017 - 23:36



Qual o futuro que um moleque desses tem?

17 anos e viciado em drogas e agora com uma tatuagem na testa.



Como ele chegou nessa situação?





Rafa! em 10 Jun 2017 - 23:55



Rafa! em 11 Jun 2017 - 0:32



Achei exagerado o tatuador ter feito esta "arte" na testa dele, pois o correto seria chamar a polícia!! Mas compreendo ele, já que o povo está cansado da ausência do estado para conter a violência nas cidades.





Larry.Tate em 11 Jun 2017 - 10:59



O vídeo é muito forte, comecei a assistir e parei.

Também acho errado fazer o que eles fizeram, ainda mais com um moleque totalmente desorientado. Mas de fato o povo está de saco cheio e não suporta ser assaltado nas ruas.

Isso aconteceu em São Bernardo, grande centro industrial, cidade rica de São Paulo. Imaginem como não deve estar o povo de cidades de outros estados que não investem nada em segurança pública?





CRISPIM em 11 Jun 2017 - 11:15 Moderação



Como disse o Rafa! , a culpa é do Estado corrupto e desarmaram a população Brasileira que não pode nem mais se defender dentro de casa desta bandidagem.



Fez pouco o tatuador, que deveria dar uma surra e entregar este bandido a Polícia. O safado ainda foi denunciar um Trabalhador e agora tem que responder um processo, porém, é um incômodo.





CyberBattery em 11 Jun 2017 - 13:06



Rafa! em 11 Jun 2017 - 17:13



Vaquinha’ para remoção de tatuagem de jovem torturado bate meta



Uma campanha feita na internet para arrecadar 15.000 reais e ajudar jovem torturado a remover tatuagem e ter auxílio psicológico ultrapassou sua meta em menos de um dia. Criada pelo coletivo Afroguerrilha, a “vaquinha” arrecadou, até o momento, 17.600 reais.







Robin Batista, editor do site do coletivo, publicou na página do Facebook: “Conheço esse garoto desde que ele era pequeno e sua família vive uma situação de pobreza e falta de condições”. Ele ressaltou também que “é um caso de tortura e humilhação muito grave, que vai causar transtornos sociais a ele por muito tempo.”



Entenda



Na última sexta-feira, um vídeo tornou-se um viral: dois homens provocam um garoto e perguntam que tatuagem ele quer fazer. O menino responde “ladrão”, sem oferecer muita resistência. A foto que acompanha a filmagem revela a frase “eu sou ladrão e vacilão” escrita na testa do jovem de 17 anos. O castigo foi dado porque o rapaz teria tentado roubar uma bicicleta.



O caso aconteceu em São Bernardo do Campo e levou os dois homens à prisão. O tatuador Ronildo Moreira de Araújo, de 29 anos, e seu vizinho Maycon Wesley Carvalho dos Reis, de 27, foram presos em flagrante na noite da sexta-feira e continuam detidos no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo até a noite deste sábado.



A prisão aconteceu porque os familiares do menor de idade receberam o vídeo e denunciaram a ação para a polícia. O jovem já estava desaparecido e ainda não foi encontrado depois que foi solto pelos dois homens.



As informações foram confirmadas pela delegacia, mas os funcionários não quiseram dar mais detalhes sobre o caso. O delegado Wagner Milhardo vai se pronunciar sobre na próxima segunda-feira.



Larry.Tate em 11 Jun 2017 - 19:00



Podem até tirar a tatuagem do moleque, mas ele não vai largar o vício e não vai mudar nada.

Infelizmente o destino dele é a droga, mas espero que eu esteja errado.





paulo motta em 12 Jun 2017 - 10:45



Este tatuador está de parabéns esses lixos tem que ser tratados desta maneira pois são violentos demais, mesmo roubando tudo o que pessoas lutaram saindo de madrugada e retornando tarde da noite pois muitos conciliam trabalho com estudo eles agridem as pessoas, torturam e muitas vezes matam e estupram sem piedade de suas vítimas.



Quanto ao grupo que fez a tal vaquinha (afro guerrilha) o próprio nome já diz tudo, pode investigar pois acredito que são pessoas do bem bandidos , deve ser apurado também a origem do dinheiro arrecadado se não é fruto de roubo e em caso positivo (que eu tenho quase certeza) prender os integrantes grupo e os lideres dessa facção.



A mãe desse vagabundo disse em entrevista que além de viciado ele tem problemas mentais, oras porque ela não o internou num hospício, esse verme imundo já vem atacando a tempos e ela mesmo sabendo as atrocidades do filho nada fez, portanto é cumplice e tem que ir pra cadeia também.

















