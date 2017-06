Produção brasileira do Discovery Turbo acompanha colecionador de carros clássicos

Paulo Figueiredo, conhecido como Paulo ‘Loco’, é um sujeito excêntrico que escolheu colocar a emoção das pistas no seu dia-a-dia. Ex-piloto de Stock Car, ele negocia carros clássicos e trabalha como curador de uma das maiores coleções de carros clássicos do mundo. Engana-se quem pensa que a tranquilidade é regra nos galpões onde ele guarda com esmero a coleção composta por mais de 500 veículos. O acervo tem vida e, assim como o dono, ritmo acelerado.



A partir desta terça-feira (13), o Discovery Turbo leva o telespectador a incursões pelo universo do “antigomobilismo” e mostra o trabalho apaixonado de Paulo, que alcançou o sucesso internacional ao conciliar rigor técnico e irreverência, com a estreia de "Classicomaníaco" , sua nova produção local. A série conta com oito episódios de meia hora. Em cada um deles, o galpão que Paulo mantém na região central de São Paulo é o ponto de partida – ali, o ritmo é frenético e as funções mobilizam uma equipe que conserta, restaura e compra e vende sem parar.



O negócio depende de uma rede de contatos que Paulo articula – as amizades de longa data são também clientes em potencial e cada encontro entre os aficionados por carros clássicos pode trazer oportunidades para ele, que aprendeu a utilizar todo o carisma e o dom natural de contar histórias a favor das vendas.



"Classicomaníaco" estreia dia 13 de junho , às 21h15 no Discovery Turbo .