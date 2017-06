Canal Brasil traz novos episódios de "Pornolândia"

A musa da pornochanchada Nicole Puzzi retorna à tela do Canal Brasil em entrevistas picantes, com membros do universo da pornografia e do erotismo no país em "Pornolândia" . Sempre em tom irreverente, a apresentadora discute abertamente temas como fetiche, sensualidade, nudez artística e o mercado brasileiro de filmes adultos. A anfitriã está ainda mais curiosa e provocativa no quarto ano do programa, seja investigando as práticas sexuais menos comuns, revendo os velhos amigos ou conversando com figuras da indústria pornô.



A nova temporada reúne convidados de diversos ramos dentro do universo do entretenimento adulto. Nossa musa gravou bate-papos com o cantor e compositor Chico Cesar; a dominadora financeira Raissa Garcia; a DJ Topless, famosa por se apresentar com os seios à mostra; as fotógrafas Gina Stoco e Mayara Rios; e o responsável pelo império Buttman no Brasil, Stanley Miranda. Além das entrevistas comandadas pela nossa diva, as Xgirls chegam ainda mais ousadas. A direção é de Roy Rufião, conhecido por produzir filmes eróticos nada convencionais.



A nova temporada de "Pornolândia" estreia no dia 14 de junho , à meia-noite no Canal Brasil .