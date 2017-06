Prêmio Multishow de Humor procura novos humoristas na sexta temporada

Bento Ribeiro, Dani Valente, Marcelo Marrom, Natália Klein e Sergio Mallandro estão na sexta temporada do “Prêmio Multishow de Humor” . Juntos, os jurados voltam à bancada para eleger um novo nome do humor brasileiro em 20 episódios inéditos. Entre os jurados, que serão convidados especiais, estão confirmados: Katiuscia Canoro, Rafael Infante, Rafinha Bastos e Simone Gutierrez. A apresentação segue com Fábio Lins.



A 6ª temporada de “Prêmio Multishow de Humor” estreia dia 12 de junho , às 23h15 no Multishow .