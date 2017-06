Você está lendo um tópico

Julho: Premiado "Corações Famintos" é destaque no Telecine Cult

VCFAZ.TV continua trazendo em primeira mão , as novidades da rede Telecine para julho. Um dos destaques do Telecine Cult é o drama "Corações Famintos" , que acompanha um relacionamento de um casal que se conhece por acaso em Nova York. Desde o ínicio da gestação, Mina tem certeza que seu filho será uma criança especial. Quando ele nasce, uma luta interna será travada pelo casal por conta das excentricidades de Mina, que pode estar afetando a saúde daquela criança. Uma batalha que afetará, para sempre, essa história de amor. O filme recebeu várias indicações e prêmios como Leão de Ouro e prêmio especial do júri no Festival de Veneza. O longa estreia dia 06 de julho , às 22h.



No drama francês "O Valor De Um Homem" ( 27 de julho , às 22h), aos 51 anos, Thierry (Vincent Lindon) está desempregado. Ele faz cursos, formações, mas não consegue nenhum cargo para ajudá-lo a manter o lar, a esposa e o filho deficiente mental. Depois de uma série de entrevistas humilhantes, Thierry é empregado como segurança de um supermercado. Mas seu trabalho consiste justamente em reproduzir com os clientes e com outros funcionários a lógica de dominação a que ele vinha sendo submetido.



O longa chinês "As Montanhas Se Separam" ( 13 de julho , às 22h) é uma história em três partes que se inicia no fim da década de 1990 e acompanha Tao, bela jovem da província de Shanxi que se vê dividida entre dois pretendentes, seus amigos de infância Zhang e Liangzi. Um é herdeiro de um posto de gasolina, enquanto o outro trabalha em uma mina de carvão, e as consequências da decisão da mulher reverberam em 2014 e 2025.



O drama francês "Uma História De Loucura" ( 18 de julho , às 22h) tem inicio em 1921, quando Talaat Pacha, a principal pessoa por trás do genocídio armênio, é morto na rua por Soghomon Thelirian, cuja família inteira foi exterminada. Sessenta anos mais tarde, Aram, um jovem de ascendência armênia nascido em Marselha, explode o carro do embaixador turco em Paris. No drama dinamarquês "Desajustados" ( 04 de julho , às 20h10),Fusi é um quarentão que não amadureceu. Ainda morando com sua mãe, ele vive uma rotina monótona em casa e no trabalho e tem apenas um amigo. Sempre solitário, sua vida muda quando o namorado de sua mãe lhe dá de presente uma matrícula em uma aula de dança, onde ele conhece a vivaz Sjöfn.





