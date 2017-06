Julho: Universal traz as últimas temporadas de "Bates Motel" e "Grimm"

Em julho, o canal Universal estreia a temporada final de "Bates Motel" . A saga de Norma e Norman Bates chega ao fim na quinta temporada. A produção teve inicio após a misteriosa morte de seu marido, Norma Bates (Vera Farmiga) decidiu começar uma nova vida na pequena cidade de White Pine Bay, no Oregon, e leva o filho Norman (Freddie Highmore), de 17 anos, com ela. Ela compra um velho motel abandonado e a mansão ao lado. Mãe e filho sempre compartilharam uma relação complexa e muito próxima, mas a chegada na nova cidade e a interação com seus habitantes mexe na dinâmica da família revelando segredos e instintos cruéis. A série é inspirada no clássico de Alfred Hitchcok, "Psicose" (1960).



A quinta temporada se dá início dois anos após os últimos acontecimentos, onde vemos Norman enfrentando sua doença e solidão. Ele finalmente parou de tomar os medicamentos e a mãe começa a aparecer definitivamente na cabeça dele. Norman começa a ter novos apagões e desconfia que sua mãe esteja usando-os para matar pessoas. Já Romero (Nestor Carbonell) está cumprindo sua pena na cadeia e contrata um assassino para matar Norman, mas quando não recebe mais notícias dele, resolve fugir e pôr seu plano em prática. Dylan (Max Thieriot) e Emma (Olivia Cooke) estão casados e com um bebê em Chicago, sem terem ideia do que aconteceu com Norma. Conheceremos ainda personagens originais de de "Psicose" , como Madeleine Loomis (Isabelle McNally), que recém-chegada na cidade, cuida de uma loja de ferramentas e é a cara da Norma e Marion Crane, que será vivida por Rihanna.



Outra série que chega ao final é "Grimm" . A série mostra um detetive que descobre que é o único descendente vivo de um centenário grupo de caçadores. Conhecidos como “Grimms”, eles lutavam para manter a humanidade a salvo de criaturas sobrenaturais. Agora, ele deve proteger o mundo real de personagens assustadores saídos de fábulas infantis. Na sexta temporada, as forças nefastas da Garra Negra foram silenciadas, mas Nick encontra um inimigo conhecido em Renard. Como o prefeito de Portland, Renard promete trazer à tona sua própria lei e ordem, o que significa que Nick precisa tomar uma atitude para proteger a cidade e aqueles próximos a ele, incluindo seu filho e de Adalind.



A 5ª temporada de "Bates Motel" estreia dia 10 de julho , às 23h e a 6ª temporada de "Grimm" no dia 03 de julho , às 22h no canal Universal.