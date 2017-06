Agosto: HBO estreia "Os Oito Odiados" e mais

VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades dos canais HBO para agosto. Entre os destaques do mês estão o premiado filme de Quentin Tarantino, "Os Oito Odiados" , o filme policial "O Contador" , a animação "Cegonhas" e a comédia "50 Tons de Preto" .



"Os Oito Odiados" ( 05 de agosto , às 22h) se passa durante uma nevasca, quando o carrasco John Ruth (Kurt Russell) está transportando uma prisioneira, a famosa Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), que ele espera trocar por grande quantia de dinheiro. No caminho, os viajantes aceitam transportar o caçador de recompensas Marquis Warren (Samuel L. Jackson), que está de olho em outro tesouro, e o xerife Chris Mannix (Walton Goggins), prestes a ser empossado em sua cidade. Como as condições climáticas pioram, eles buscam abrigo no Armazém da Minnie, onde quatro outros desconhecidos estão abrigados. Aos poucos, os oito viajantes no local começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, levando a um inevitável confronto entre eles. O longa é dirigido por Quentin Tarantino e ainda tem no elenco nomes como Tim Roth, Demián Bichir e Michael Madsen.



Ben Affleck, Anna Kendrick e J.K. Simmons estrelam o policial "O Contador" ( 12 de agosto , às 22h). O matemático Christian Wolff sente-se muito mais à vontade lidando com números do que com pessoas. Atualmente, trabalha como contador autônomo para uma das maiores organizações criminosas do mundo. Com a receita federal no encalço, ele resolve mudar de ares e atender um novo cliente, uma empresa de equipamentos robóticos onde um dos funcionários descobriu um desvio gigantesco de recursos. À medida que Christian se aprofunda nos registros da empresa e se aproxima da verdade, o número de cadáveres começa a crescer rapidamente.



A animação "Cegonhas - A História que Não te Contaram" ( 26 de agosto , às 22h) mostra como os bebês são trazidos pelas cegonhas. Mas agora você vai conhecer a mega estrutura por trás desta fábrica de bebês: na verdade, as cegonhas controlam um grande empreendimento que enfrenta muitas dificuldades para coordenar todas as entregas nos horários e locais certos. Já a comédia "50 Tons de Preto" ( 19 de agosto , às 22h), Christian Black (Marlon Wayans) é um empreendedor de sucesso com um passado obscuro e gostos bem peculiares. Quando conhece a Hannah Steale (Kali Hawk), ele fica obcecado por ela e tenta fazer com que ela se submeta a todos os seus desejos. Sexuais, é claro.



