edsonh em 11 Jun 2017 - 13:19



O canal Disney Channel HD passou a se chamar Disney Channel +.



O logo já mudou, mas as vinhetas ainda não.



Por enquanto, a programação é praticamente a mesma do Disney Channel, porém em horários diferentes. A exceção são alguns desenhos que não são exibidos do Disney Channel + e algumas séries antigas que estão no Disney + e não estão na versão SD do Disney Channel.



Pode ser o indicativo que a Disney esteja preparando o lançamento das versões HD simulcast dos canais Disney Channel, Disney XD e Disney Junior. E, depois, podem usar o Disney Channel + para exibir nova programação (totalmente diferente do Disney Channel tradicional).











CyberBattery em 11 Jun 2017 - 13:58



Os caras deveriam segmentar melhor esses canais:



Disney - Filmes e séries

XD - Animações

Jr. - Para os menores.



A partir daí arruma-se a casa, não adianta +, Plus, não sei o quê, os canais são uma bagunça!





marcelocentroserra em 11 Jun 2017 - 14:10



Mais do mesmo





gabrielotavio em 11 Jun 2017 - 14:39



A Disney deveria ter um canal que passasse seus desenhos, filmes clássicos

Hoje passo longe do canal

Só Padrinhos Mágicos e Phineas e Pherb

Canais inassistíveis





xoto em 12 Jun 2017 - 10:00



Ce disse certo!



Poderiam pegar o Disney plus e faze-lo de filmes e séries.

E o disney normal com desenhos e com um bloco de clãssicos.





Mas na verdade sabemos qu o que vai acontecer eh:

Disney plus, lançamentos.

Disney normal, repedições depois de apresentados no plus,

















