HBO anuncia a primeira fase da nova expansão do serviço online

A HBO Latin America anunciou hoje a expansão do acesso à HBO GO , disponibilizando pela primeira vez a assinatura online do serviço por meio das lojas digitais como Apple AppStore e Google Play Store . O público poderá se inscrever de forma independente na HBO GO a partir de qualquer dispositivo móvel com iOS e Android e ter acesso imediato ao conteúdo da HBO.



A HBO planeja o lançamento em toda a América Latina por etapas, começando hoje pelo Caribe . A empresa anunciou que o lançamento em outros mercados da região acontecerá em um futuro próximo. Essa nova assinatura online da HBO GO é parte da estratégia de tornar o conteúdo da HBO cada vez mais acessível para as pessoas na região, por meio de diferentes formas de acesso.



“ O público consome cada dia mais conteúdo por meio da internet. A assinatura online da HBO GO permite aos fãs terem acesso fácil e imediato ao conteúdo do catálogo da HBO ”, comentou Francisco Smith, Vice-Presidente Executivo de Distribuição e Desenvolvimento de Mídia da HBO Latin America. “ Basta ter um dispositivo móvel e uma conexão de banda larga ”, complementa Smith.



O serviço estará disponível por um custo aproximadamente equivalente ao valor de aquisição de um pacote dos canais HBO/MAX em um serviço de assinatura de TV a cabo.