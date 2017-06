Você está lendo um tópico

Claro lança serviço de IPTV na capital do Paraguai

Vcfaz em 12 Jun 2017 - 14:06



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24297 | Redação



A operadora Claro lançou em Assunção, capital do Paraguai, o serviço de IPTV batizado de Claro TV+ . A oferta traz 116 canais, sendo 48 em HD e internet até 100 Mbps.



Os pacotes do serviço Claro TV+ variam de acordo com a velocidade de internet contratada. Os planos disponíveis são de 6, 10, 50 e 100 Mbps. Por conta do lançamento, um desconto está sendo oferecido para o plano de 6 Mbps (com IPTV incluso) ao custo aproximado de 65 reais (valor já convertido da moeda local) por seis meses.



A operadora espera fechar o ano com cerca de 3 mil assinantes.











CyberBattery em 12 Jun 2017 - 16:04



anos | Out 2015 | Mensagens: 1354 | Carapicuíba - SP



Enquanto isso no brasil.... preços exorbitantes!

















