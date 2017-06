Grupo escandinavo compra parte da Nextel no país de olho na Oi e SKY

O grupo escandinavo Ainmt está ingressando no mercado brasileiro após anunciar na última semana a aquisição de 30% da Nextel Brasil . O acordo foi realizado com a NII Holdings e prevê a opção de aumentar a porcentagem adquirida para até 60%, com prazo até novembro. A operação teve um custo estimado de 200 milhões de dólares.



Em comunicado, JD Fouchard, atual CEO da Ainmt destacou que a " chegada da empresa na Nextel representa uma grande oportunidade, acreditando no poder dos serviços telefônicos de banda larga para trazer inovação, crescimento e desenvolvimento para o mercado brasileiro ".



O executivo destacou ainda que a Nextel pode ser apenas a porta de entrada do grupo para o mercado de telecomunicações. " Mantemos os olhos abertos frente às oportunidades que vão aparecendo, como por exemplo a venda de ativos da Oi ou uma futura venda da SKY Brasil por parte da AT&T como condição para completar a fusão com a Time Warner nos Estados Unidos ", comentou o empresário ao Prensario Internacional.