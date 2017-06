"Por Amor" festeja 20 anos no VIVA

Olá, internautas



“Por Amor” ganha destaque na programação do VIVA. A novela de Manoel Carlos substituiu “Pai Herói” na faixa das 23h30. A trama de Helena (Regina Duarte), Maria Eduarda e companhia é da “minha época”, ao contrário da produção de Janete Clair.



A Globo exibiu, originalmente, “Por Amor” em 1997-98. A novela enfrentou a concorrência direta do fenômeno Ratinho pela Rede Record. Uma guerra de audiência que tirou pontos importantes da faixa mais tradicional da Globo. O “camundongo” conseguiu alcançar 40 pontos no IBOPE. Isso mesmo que você leu. 40 pontos. Azulão, ET e Rodolfo ganhavam espaço na atração recordiana.



“Por Amor” entrou neste contexto. Mesmo assim, garantiu a liderança isolada, sem grandes sobressaltos, para a emissora platinada. Rendia médias superiores a 40 pontos no IBOPE.



A cena emblemática que ficou na minha memória é a troca de bebês no hospital. Helena, por amor, “deu” o seu filho para a filha Maria Eduarda que teve o seu rebento morto ao nascer. O “ato de amor” teve a cumplicidade do Dr. Cesar (Marcelo Serrado).



José Simão, em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, tirava sarro ao falar que a adocicada Maria Eduarda fazia mal aos diabéticos. Gabriela Duarte sempre será lembrada, pelos telespectadores, por este trabalho. É uma das personagens mais importantes de sua carreira. Sem dúvida alguma. Eu adorava (adoro ainda assistindo à reprise) a filha de Helena.



Susana Vieira brilhou na novela ao interpretar a megera Branca Letícia de Barros Mota. Carolina Feraz e Du Moscovis também sobressaíram com o casal Milena e Nando. Aliás, o piloto de helicóptero com cabelo comprido é o ponto de virada para a carreira artística do ator.



Cecilia Dassi era a menina-prodígio. Os telespectadores ficaram encantados com a performance da garota que interpretou Sandrinha. Projeções apontavam que seria uma grande atriz. Como podemos perceber, Cecilia não seguiu o rumo de Bruna Marquezine, que, poucos anos mais tarde, também apareceu como atriz-mirim de grande sucesso em “Mulheres Apaixonadas”.



Em 1997, Vera Loyola era a “mulher rica” que provocava grande repercussão na mídia. Hoje, tal função passou para Val Marchiori. Dentro do contexto dos anos 90, Françoise Forton interpretou a socialite Meg. Há muitos anos, Vera sumiu da mídia. Aliás, fiquei “chocado” ao rever Loyola já bem “velhinha” em uma entrevista recente ao programa do Gugu. Neste momento, percebemos que também envelhecemos.



Outra história que se encontra fresca em minha memória aparece com a temática do racismo formada pelos personagens de Maria Ceiça (Márcia) e Paulo César Grande (Wilson). Aliás, Maria Ceiça deveria ter sido mais bem aproveitada pela teledramaturgia brasileira. Ótima atriz.



“Por Amor“ também provocou polêmica com o personagem Rafael, interpretado por Odilon Wagner. O marido de Virginia (Ângela Vieira) tinha um relacionamento extraconjugal com outro homem. O filho Rodrigo (Ângelo Paes Leme) ficou revoltado com tal situação.



Por outro lado, lembro absolutamente nada do núcleo de Vera Holtz (Sirléia) e Marco Ricca (Nestor). Apagado da minha memória por completo. Engraçado isso.



É interessante acompanhar atrizes que começavam ali com personagens bem secundários e, posteriormente, atingiram sucesso, como Monica Martelli, Babi Xavier e Ingrid Guimarães.



É gostoso rever as novelas de Manoel Carlos. Pelo menos para mim, agora já adulto (antes era criança ou adolescente), revejo as novelas do autor com um outro olhar.



Fabio Maksymczuk