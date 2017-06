Rafael Ilha confunde "Power Couple" com "A Fazenda"

Olá, internautas



A segunda temporada do “Power Couple Brasil” permanece com boa dinâmica. O programa da Record TV atingiu, pela primeira vez, a liderança nos índices de audiência na última terça-feira (30/05). Evidentemente, comparações sobre o IBOPE que envolvam os programas do SBT, RedeTV! e, principalmente, Record (a mais afetada) não deveriam ser feitas com o corte do sinal das emissoras na TV paga.



A atração ter alcançado o primeiro lugar, mesmo em um quadro adverso, é fato a ser comemorado. O episódio explorou o “conflito social” entre Ana Paula, companheira de Sylvinho Blau Blau, e Rafael Ilha e sua esposa Aline.



Ana Paula mostrou o dedo do meio para Aline. Rafael não se fez de rogado e partiu para cima da morena. Sylvinho tomou as dores e queria sair do estúdio. Barraco.



Na realidade, Rafael Ilha encasquetou com a esposa de Sylvinho. Até já falou que queria metralhar a “jararaca”. O ex-Polegar adota uma postura que mais lembra as participações polêmicas de “A Fazenda”. Chama a atenção para si com o estilo verborrágico. Já apelidou a ex-BBB Andressa, companheira de Nasser, de “filhote de jararaca”.



Cutucou Diego Cristo e Lorena ao afirmar que os dois ex-peões de “A Fazenda” não formavam um casal, mas uma dupla no jogo. Tenta criar aliados. Porém, esse estilo poderia ser mais adequado ao confinamento rural. O “peão” precisa chamar as luzes para ganhar espaço na edição e conquistar os seguidores.



“Power Couple Brasil” nada mais é que um programa de games com confinamento. A votação popular só ocorre na grande final. O programa de Roberto Justus não é um “jogo”, mas competições entre os casais.



Rafael aparece com o tom acima do ideal. Evidentemente, é uma pessoa que enfrentou sérios obstáculos na vida e isso contribui para o seu comportamento. Imaginem se Ilha e Mara Maravilha tivessem, de fato, encarado juntos a sétima edição de “A Fazenda”?



Rafael confunde “Power Couple Brasil” com “A Fazenda”. Neste caso, só o apresentador é o mesmo, o Sr. Roberto Justus.



Fabio Maksymczuk