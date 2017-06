"Gazeta Esportiva" inspira esperança no noticiário de esportes

Olá, internautas



“Gazeta Esportiva” continua sendo uma boa opção ao telespectador na faixa das 18 horas. O esportivo de Michelle Giannella é uma das atrações mais tradicionais da TV Gazeta.



É uma oportunidade ao telespectador que não acompanhou o noticiário esportivo que vai ao ar no horário do almoço, especialmente no “Globo Esporte”, Jogo Aberto” e “Os Donos da Bola”.



“Gazeta Esportiva” ampliou a linha editorial. O futebol nacional cedeu mais espaço a outras modalidades. Nesta sexta-feira (02/06), por exemplo, um repórter entrevistou o campeão olímpico, Thiago Braz, que tanto orgulho deu aos brasileiros na Olimpíada do Rio de Janeiro. O saltador disputará o GP Brasil de Atletismo, neste sábado (03/06), em São Bernardo do Campo (SP).



O esportivo também sempre aborda a Prova Ciclística 9 de julho. O ciclismo deveria ganhar muito mais espaço nos noticiários brasileiros. Uma forma de promover o esporte que poderia ganhar milhares de adeptos Brasil afora.



Como sempre ressaltamos neste espaço, o Brasil precisa urgentemente sair da “monocultura” do futebol. A imprensa pode ajudar em uma cobertura mais variada dos esportes. O “Gazeta Esportiva” já faz isso.



Fabio Maksymczuk