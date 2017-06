Patricia Abravanel entra na fogueira em "Eliana"

Olá, internautas



Neste domingo (04/06), Patricia Abravanel substituiu, oficialmente, “Eliana”. A esposa do deputado Fabio Faria (PSD/RN) entrou em uma autêntica “fogueira”.



Patricia é uma “invenção” de seu pai, Silvio Santos, que apostou na filha para ser uma apresentadora de televisão. A “número 4” é simpática. Não é “patricinha”. Porém, ela se empenha para virar, de fato, uma comunicadora. Patricia evoluiu, mas, até aqui, ainda permanece com a alcunha de “filha do dono”.



Agora, Patrícia foi jogada na guerra dominical. De acordo com boatos ventilados pela imprensa no ano passado, tal ideia já tinha sido defendida por Silvio Santos. Portiolli seria remanejado para as tardes de sábado. Raul Gil seria afastado da emissora. E Patricia comandaria o “Domingo Legal” ou outra atração na faixa horária das 13 horas aos domingos. O plano não vingou e Raul permaneceu no “casting” do SBT. O telespectador agradeceu.



Porém, por uma ironia do destino, Eliana teve que se afastar para salvar a filha Manuela. A loira trilhou um longo caminho para se tornar uma apresentadora de estofo no dia mais disputado da TV brasileira. Patricia ainda percorre o seu caminho com supervisão do pai-apresentador-empresário.



Nesta estreia em "Eliana", Abravanel adorou o bombeiro. Chamou o rapaz em mais oportunidades que a própria Eliana. E não se fez de rogada diante da beleza de alguns moçoilos no quadro "Rola ou Enrola". Até recomendou que sua cunhada procura algum "ragazzo". Em tom de galhofa. Patricia comandou a atração do estúdio. Não realizou matérias externas, como ocorria com a "musa dos dedinhos". Basicamente, liderou, com a ajuda da "Narcisa", o "Rola ou Enrola" e "Famosos da Internet".



Patricia fez o seu melhor. Encarou a ingrata missão com humildade e enfrentando as suas limitações.



Fabio Maksymczuk