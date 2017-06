Datena detona "poderoso" da Record

Olá, internautas



Nesta segunda-feira (05/06), José Luiz Datena soltou o verbo no “Brasil Urgente”. O jornalista abordou a denúncia que envolve a Record TV. De acordo com diálogos gravados pela Polícia Federal, o senador Aécio Neves, que por muito pouco não se transformou em Presidente do Brasil em 2014, tentou intermediar com o ministro Moreira Franco um patrocínio da Caixa Econômica Federal para a Record TV.



Em outro momento, a PF capturou conversas entre Aécio e o vice-presidente de jornalismo da Record, Douglas Tavolaro. De acordo com a denúncia, a emissora da Barra Funda, em contrapartida, daria espaço ao presidente Temer em uma entrevista exclusiva.



A Band já atacou, recentemente, Record, SBT e RedeTV! diante do imbróglio da Simba e o corte do sinal na TV paga. Agora, a emissora do Morumbi aproveita tal denúncia para cutucar a concorrente. Na reportagem exibida no “Brasil Urgente”, o canal é chamado de “emissora de Edir Macedo”.



Datena aproveitou para desabafar. Detonou o executivo da Record que tentou obter patrocínio do banco federal. Disse que conhecia Tavolaro em sua última passagem pelo canal da Barra Funda.



Enfatizou, com todas as letras, que Tavolaro “é um péssimo jornalista”, “péssimo profissional” e “não é boa pessoa”. Relembrou que até já partiu para cima do executivo nos bastidores da Record.



"Não acredito que a Record fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Acho que é por isso até que não botou entrevista nenhuma no ar porque deve ter descoberto alguma falcatrua desse Tavolaro e não botou no ar. Porque eu duvido que a Record faria uma coisa dessa. Pô, eu trabalhei lá um tempão, você entendeu? Agora, por esse Tavolaro eu não boto a mão no fogo. Isso aí não vale nada! Não vale nada!", esbravejou.



E ainda sobrou para o Aécio. Datena frisou que também vale nada também.



Os respingos da guerra midiática caíram novamente no colo do telespectador. Como já analisamos neste espaço, a Record adota realmente uma postura pró-Temer em seus noticiários. Porém, a Band também apresenta o mesmo posicionamento. Fernando Mitre, diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes, mais parece o porta-voz do governo peemedebista.



Fabio Maksymczuk