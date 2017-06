SBT erra com "No Limite da Paixão"

Olá, internautas



As novelas mexicanas não vivem uma fase áurea no SBT. Após os sucessos recentes de “Teresa”, “A Dona”, “Meu Coração É Teu” e “Abismo de Paixão”, a emissora colhe resultados abaixo do esperado, mesmo com a premissa do corte no sinal do canal na TV paga.



Agora, o SBT reduziu a exibição para duas novelas da Televisa. Número adequado. A emissora já exibiu quatro novelas mexicanas em um “blocão” que varria a programação vespertina e noturna. Um exagero.



Dentro desse contexto, o SBT exibe uma reprise e outra atual. A novata é “O Que a Vida Me Roubou”, novela protagonizada por Angelique Boyer, atriz que alcançou expressivo êxito em “Teresa” e “Abismo de Paixão”. Porém, a trama enfrenta sérios problemas na construção do enredo. Irrita o telespectador que fica ao lado de José Luis Alvarez (Luis Guzmán), o verdadeiro mocinho, até aqui, da história.



“Rubi” ocupava a outra faixa dos “repetecos”. Realmente, foi uma novela que agradou. Uma das melhores exibidas na década passada. Por isso mesmo, mereceu a reprise. Agora, para sucedê-la, o SBT escalou “No Limite da Paixão”.



Acompanho muitas novelas mexicanas e guardo, na minha memória, as mais queridas. Isso não acontece com a nova velha aposta do canal de Silvio Santos. “No Limite do Paixão” é totalmente insignificante dentro das tramas já exibidas aqui no Brasil.



Por isso mesmo, a baixa audiência não é surpresa alguma. Fica ao redor dos 4 pontos. “Rubi” ficava na vice-liderança. Posto perdido com “No Limite da Paixão”. A direção errou ao escalar tal novela que já não provocou repercussão alguma na década passada.



Teria sido muito melhor a reprise da nacional “Revelação”, por exemplo. Ou, então, a exibição da inédita “A Intrusa”, de Gabriela Spanic, que continua soterrada no baú do SBT. O canal precisa estudar melhor as opções.



