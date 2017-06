"Pega Pega" apresenta boa história

Olá, internautas



Na última terça-feira (06/06), a TV Globo estreou “Pega Pega”, de Claudia Souto e direção artística de Luiz Henrique Rios. A nova novela das sete substitui “Rock Story” que, na minha humilde opinião, não deixará rastro na história da teledramaturgia brasileira. Exceto Vladimir Brichta que liderou, do início ao fim, a produção na pele do roqueiro Gui. Por isso mesmo, não publicaremos o nosso tradicional balanço para esta trama.



“Pega Pega” apresenta uma história mais interessante. Há um roubo de 40 milhões de dólares praticado pelos funcionários do Hotel Carioca Palace. É interessante a teledramaturgia da emissora platinada destacar os bastidores da hotelaria. Isso não é muito comum. Malagueta (Marcelo Serrado), Julio (Thiago Martins), Sandra Helena (Nanda Costa) e Agnaldo (João Baldasserini) lideram a empreitada que destronará Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso). Tal ideia lembra (escrevi “lembra”) o roteiro de Vidas em Jogo, da Record TV. Diversos personagens, que enfrentavam problemas financeiros, levaram uma “bolada” diante do acerto na Loteria. Lá, é sorte. Na novela da Globo, é através de um roubo.



O quarteto foi bem escolhido. Nanda Costa, finalmente, ganhará um papel de destaque, após o ótimo desempenho em “Salve Jorge”. Morena deixou saudade. Há, ainda, Mateus Solano, que interpreta o empresário Eric Ribeiro. Para mim, o Félix ainda não desencarnou do ator. Ao contrário de Serrado que deixou Crô para trás. E temos ainda a bela Camila Queiroz que vive a mocinha Luiza. Realmente está belíssima no vídeo.



Para completar o núcleo principal, Vanessa Giácomo interpreta a inspetora Antônia. O perfil da personagem lembra demasiadamente a major Jeiza (Paolla Oliveira) em “A Força do Querer”. Aliás, deveria ocorre uma maior preocupação para não repetir ideias semelhantes. Na novela de Gloria Perez e “Os Dias Eram Assim”, há duas mulheres viciadas em jogo. Agora, temos duas policiais destemidas.



Já no núcleo paralelo, surge Bebeth, filha de Eric, vivida pela jovem Valentina Herszage. Sempre é bom renovar o elenco. Ponto positivo.



“Pega Pega” deverá pegar o telespectador. Apresenta um bom roteiro e elenco. Fico incomodado com o filtro que aparece na imagem da produção. Poderia ser mais leve e condizente com a faixa horária. Começou bem.



