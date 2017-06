Confira a semana de Chiquititas (12 a 17/6)

Segunda-feira



Junior conversa com Carmen e diz que ela precisa tratar melhor Duda. Maria conversa com a boneca Laura, que está em sua forma humana, sobre os origamis tornarem realidade. Estreia do clipe da música "Laços de Coração". Carmen, que está com duas das quatro pinturas (a sua e a que comprou de Matilde), tenta achar algum significado sobre o tesouro. Ernestina, que na verdade é Matilde, tenta ensinar futebol para as meninas. Os meninos veem o treino e dizem que elas irão perder a partida de futebol que terão contra eles. Matilde vira uma rígida técnica e não admite moleza no treinamento das meninas. Carmen vai até o porão do orfanato e sai de lá aos berros de medo. Miguel faz vozes lhe chamando pelo nome, o que apavora a vilã. Cintia encontra um livro que fala sobre os quatro quadros e descobre que eles juntos revelam um grande segredo. Valentina vai conversar com Miguel e diz que ele se arriscou muito ao entrar na mansão escondido. Chico aconselha os meninos a treinar e lembra que eles não devem achar que o jogo está ganho sem o mesmo ter sido jogado.



Terça-feira



Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias, vai até o Café Boutique e pergunta como Beto está. Armando aparece e diz que Maria Cecília irá se casar com Junior. Cintia vai ao Café Boutique e conversa com Armando no elevador. Ela diz que não quer mais vê-lo de papo com Carmen. Armando quase lhe beija, mas ela mantém a postura. Os dois mantêm um caso. Ambos saem do elevador discutindo e dão de cara com José Ricardo, que exige explicação sobre a discussão. Cintia diz que viu Armando maltratar um funcionário. José Ricardo chama a atenção dele e diz para Cintia que não consegue ficar bravo com ela. No orfanato, começa a partida de futebol de meninos contra meninas. Maria Cecília tenta conversar com Tobias, que está vestido de Tomás Ferraz. Eles acabam discutindo e Tobias vai embora do Café. O falso cantor português esbarra em Junior na saída, grita com ele e diz que Tobias não existe, apenas o Tomás. Tobias ainda garante que o casamento entre Junior e Maria Cecília é um grande erro, pois eles não se amam. Os meninos perdem o primeiro tempo da partida de futebol para as meninas (2X1). Miguel continua aparecendo para José Ricardo e desaparecendo, o que lhe deixa pensativo e preocupado. José Ricardo diz para Carmen que acha que está vendo coisas e que está sendo atormentado por Miguel. Carmen diz que também ouviu a voz de Miguel lhe chamando no orfanato. Os dois decidem falar com Valentina. O jogo fica empatado em 3x3 até que as meninas fazem o último gol nos instantes finais e vencem a partida. Os meninos terão que pagar a aposta, que é fazer todas as vontades das meninas.



Quarta-feira



Junior diz para Maria Cecília que acha que o pai, José Ricardo, mandou matar Miguel para lhe afastar de Gabriela. Maria Cecília diz que não acredita que José Ricardo seja capaz disso e pede para o noivo não exagerar. Eduarda transforma o visual de Shirley Santana para o chá de panela do casamento de Maria Cecília. Shirley deixa a roupa brega de lado e usa uma linda roupa branca. Os meninos fazem as vontades das chiquititas, como cozinhar com a supervisão de Chico. Tudo faz parte da aposta que eles perderam junto com a partida de futebol. Tati e Ana discutem com Dani, que jogou as dobraduras de Maria no chão. Carol tenta fazer com que as pequenas se entendam. O chá de cozinha começa e Shirley consegue conversar com as mulheres ricas da festa com os modos ensinados por Eduarda. José Ricardo diz para Cintia que quer que os arquivos das crianças fiquem na mansão dos Almeida Campos e não mais no orfanato. Ele desconfia que Miguel possa querer pegar os arquivos, mas não conta isso pra Cintia. Carol diz para Beto que ama Junior, mas não pode revelar isso, pois teme as retaliações de José Ricardo. Durante o chá de cozinha, a mãe de Eduarda, Regina (Glauce Graieb), aparece e lhe deixa surpresa.



Quinta-feira



Regina diz para a neta, Maria Cecília, não lhe chamar de avó devido à idade. Após Junior escutar o pai atender um telefonema e perguntar se era Miguel, ele passa a desconfiar de que o filho de Valentina está vivo. Junior questiona Valentina, que tenta desconversar. A mãe de Eduarda desmerece os panos de prato que Shirley deu para Maria Cecília. Shirley se irrita com jeito que está sendo tratada por Regina e vai embora da festa. Binho e Thiago pegam a aranha de Matilde, Brunilda. Os dois decidem aprontar com as meninas para se vingarem. Armando manda Beto se vestir de CupCake para entregar folhetos do Café Boutique. Thiago e Binho colocam a aranha no quarto das meninas. Beto não gosta de entregar os folhetos e decide exagerar: ele coloca música alta e começa a dançar. Todos param na rua e observam. Junior aparece e encerra o show de Beto vestido de CupCake. Dani se depara com a aranha na escada. A menina grita, tropeça e rola escada abaixo até desmaiar.



Sexta-feira



Junior chama a atenção de Armando por mandar Beto ficar vestido de Cup Cake. Dani está no hospital e Fernando consola Carol. Junior também vai ao hospital. Dani passa por uma cirurgia. Matilde acha a Brunilda na escada. Chico chega a conclusão de que o acidente com a Dani foi ocasionado pela aranha. Matilde diz que pegaram sua aranha. A mulher questiona os meninos, que se sentem culpados. Fernando avisa que o caso de Dani é grave, pois ela fraturou uma vértebra. O médico tranquiliza e diz que ela possui grandes chances de voltar a andar. Binho chora, explica para Chico que ele e o Thiago pegaram a aranha da Matilde e por culpa deles a Dani caiu da escada. Clarita escuta o novo empresário de Tomás Ferraz, Marcelo (Paulo Goulart Filho), dizer que ficará com maior porcentagem do lucro e que Tomás não irá perceber nada. Clarita conta tudo para Tobias, que aparentemente não acredita. Mais tarde, Clarita conta para Beto sobre o empresário de Tomás e diz que eles precisam ajudá-lo. Dani volta quieta ao orfanato, pois está numa cadeira de rodas. Maria fala para a boneca Laura que irá lhe deixar por um tempo com Dani, para lhe alegrar.