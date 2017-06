Confira a semana de No limite da paixão (12 a 16/6)

Segunda-feira



Maciel piora ainda mais a situação de Ana Cristina ao afirmar que ela foi amante de Fernando Vila Real. Ana Cristina, desesperada, procura o padre José e diz que tudo que está escrito naquela carta é mentira. Maciel apresenta Frida para Rosália, que garante que já a conhece, pois viu quando entrou à força dentro de um carro e minutos depois saiu sorridente. Dona Josefa procura a pulseira que ganhou de Ana Cristina, mas não a encontra. Otávio tenta comprometer Ana Cristina dizendo à tia que a viu entrar nos seus aposentos. Otávio diz à tia que viu Ana Cristina entrar no seu quarto. Ana Cristina diz a dona Josefa que pode explicar por que esteve nos seus aposentos. Dona Josefa diz não acreditar que Ana Cristina seja a responsável pelo desaparecimento da pulseira. Otávio agride Gabriel por ter insultado Ana Cristina. Maria Madalena sai em defesa do filho e dá um tapa em Otávio Vila Real. Tobias surpreende Frida mexendo nos arquivos de Maciel. Frida diz ao Maciel que é ridículo que um homem sem moral como ele esteja apaixonado por uma mulher como Maria Madalena. Ana Cristina vai com José Alfredo até o estábulo e ele acaba sendo atingido na cabeça pelo cavalo e perde os sentidos.



Terça-feira



Otávio diz a Ana Cristina que a odeia tanto que pretende pedir a anulação do casamento religioso e dá graças a Deus por ter a seu lado uma mulher como Frida, que sempre o amou incondicionalmente. Gabriel confidencia para Maciel que ou ele ou o José Alfredo não é filho legítimo de Maria Madalena. Célia diz a José Alfredo que é uma pena que Ana Cristina esteja apaixonada por Otávio Vila Real e não possa fazê-lo feliz. Ana Cristina diz a Frida que provavelmente ela ou sua tia Caetana são as responsáveis pelo desaparecimento da pulseira e deixa claro que vai provar o que está dizendo. Frida não perde a oportunidade de deixar Ana Cristina mal diante de Otávio e conta que ela a chamou de ladra. Maciel tenta convencer José Alfredo de que Ana Cristina está apaixonada por ele e conta que Rodolfo, antes de morrer, contou que um de seus filhos não é filho de Maria Madalena. Frida promove um jantar na casa dos Vila Real. Ana Cristina aparece deslumbrante e irrita a rival, que pretendia ridicularizá-la diante de todos.



Quarta-feira



Ana Cristina chega à festa elegantemente vestida. Otávio fica impressionado e, orgulhoso, a apresenta a seus convidados. Frida assiste à cena indignada e aproveita a ocasião para contar a todos o motivo pelo qual Otávio e Ana Cristina se casaram. Dona Josefa tenta contornar a situação e explica aos convidados que Ana Cristina é a legítima esposa de seu sobrinho, e isso é o que importa. Ana Cristina está convencida de que não pode disputar com Frida o amor de Otávio. Tobias obriga Frida a manter relações com ele. Frida conta a Maciel o que aconteceu e exige que ele mate Tobias, pois caso contrário, terá que contar a Otávio tudo que sabe. Maciel não se intimida e ameaça entregar a Otávio o recibo que o Sr. Fernando deu a ela por ter desistido de se casar com ele. Vicente se machuca ao prensar a mão em uma das máquinas e tanto Otávio quanto Maciel culpam Ana Cristina pelo acidente. Vicente isenta Ana Cristina de qualquer culpa e assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Frida procura um motivo para ir embora da fazenda. Ela insulta Ana Cristina e as duas acabam se agredindo. Otávio, indignado, mostra para Ana Cristina uma carta deixada por Frida onde ela explica que foi embora da fazenda por que Ana Cristina a expulsou.



Quinta-feira



Otávio critica Ana Cristina por ter expulsado Frida da fazenda, mas o que ele nem imagina é que ela está na capital se divertindo ao lado do amante. Maciel, em tom ameaçador, pressiona Caetana para que obrigue Frida a voltar imediatamente para a fazenda, caso contrário, terá que arcar com as consequências. Na capital, Frida vai a uma joalheria com o amante e lá encontra a esposa dele. Ao perceber que está sendo enganada, a mulher parte para cima da rival e Frida leva a pior na briga. Maciel vai até a capital para buscar Frida e ameaça destruí-la caso volte a desobedecê-lo. Frida provoca um acidente e Maciel, furioso, ameaça colocar fogo no carro com ela dentro. Maciel liga para Otávio para avisá-lo do acidente e justificar os ferimentos que Frida tem no rosto. Manuel comunica a Otávio Vila Real que vai levar sua neta, Ana Cristina, embora da fazenda, pois ela não tem que ficar se submetendo a humilhações. Ele diz também que quando Otávio souber a verdade sobre seu tio, se arrependerá dos insultos que fez à sua memória. Maciel dá ordens a Tobias para que quebre a loja de calçados de José Alfredo e diga que está cumprindo uma determinação de Otávio Vila Real. Otávio e Frida decidem ir embora da fazenda para sempre.



Sexta-feira



Ana Cristina se desespera ao ver Otávio partir e confessa a dona Josefa que está apaixonada por ele. Célia descobre que a afilhada está cantando no cabaré de Rosália, vai até lá e leva Santinha embora à força. Ela recrimina a atitude da garota e acusa Macarena de tê-la incentivado a tentar a carreira de cantora. Manuel e dona Josefa dão seu apoio a Ana Cristina para que assuma a direção da fábrica de calçados durante a ausência de Otávio. Otávio e Frida chegam a Miami. Rogério comenta com a esposa que a chegada de Otávio o fez recordar o dia em que foi abandonado por Leonela e sua filha. Gabriel se vê envolvido com a polícia depois de mandar para o hospital seu adversário numa luta clandestina. Maciel diz a Maria Madalena que vai contratar um advogado para ajudar Gabriel a se livrar das acusações. Caetana finge uma queda e é socorrida por Ana Cristina que, com a ajuda de José Alfredo, a leva para o seu quarto. Ela aproveita a ocasião e coloca a pulseira de dona Josefa dentro do porta-joias de Ana Cristina. Dona Josefa encontra a joia e, muito surpresa, pergunta a Ana Cristina o que aquela pulseira está fazendo no seu porta-joias. Otávio liga para o número particular de Ana Cristina e fica furioso ao ouvir a voz de José Alfredo.